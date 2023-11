Mezzi elettrici instabili e pericolosi? Al TG2 Motori…

Mezzi elettrici instabili e perciolosi? Chi ha guardato l’ultima puntata del TG2 Motori, condotto da Maria Leitner può essersi fatto questa idea. Stefano Calamani ha sollevato preoccupazioni sulla stabilità dei mezzi, a causa del baricentro alto. VERO o FALSO? Paolo Mariano se ne occupa nel suo VIDEO.

Mezzi elettrici instabili? “Hanno le batterie sul tetto…”

Sembra proprio che in tivù i mezzi elettrici non siano molto apprezzati. Dopo la controversa inchiesta di Report in andata in onda su Rai Tre, è un breve passaggio di un servizio del TG2 Motori a far discutere. Calamani è il presidente di Aisico (Associazione italiana per la sicurezza della circolazione) ed è partito da una critica lala staticità della normativa italiana in materia. Tutta. La mancanza di adeguamenti normativi negli ultimi 30 anni, nonostante le trasformazioni nel traffico e nella composizione dei veicoli, solleva interrogativi sulla pertinenza delle regole attuali. Soprattutto in relazione alla crescente presenza di mezzi elettrici, che richiedono risposte nuove alle nuove criticità che si presentassero. Fin qui tutto ok. Ma a questo punto Calamani ha citato come criticità dei veicoli elettrici il fatto che le batterie sono sul tutto, ponendo problemi di staticità in caso di incidente.

Le batterie sono sotto il pianale, forse in alcuni autobus…

Ora, noi non conosciamo casi di auto elettriche che abbiano le batterie sul tetto. La citazione è probabilmente riferita alcuni autobus elettrici (certamente non tutti). Tra cui il mezzo al centro del terribile incidente di Marghera del 3 ottobre scorso, con cause tuttora da accertare in modo definito. E che comunque, nonostante un terribile volo, non ha visto fiamme sprigionarsi dalle batterie. Al nostro YouTuber Paolo Mariano, questo passaggio non è andato giù, evidenziando un pericolo di disinformazione. Questa distinzione tra auto e autobus non è uscita chiaramente. Col rischio di lasciare un’impressione distorta e preoccupante sulla stabilità dei mezzi elettrici in generale. Si finisce per creare l’idea che l’auto elettrica sia intrinsecamente pericolosa. Le batterie, come noto, sono sotto il pianale delle auto e anzi spesso garantiscono una maggiore stabilità e una migliore distribuzione dei pesi nelle vetture.