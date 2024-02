Mercedes taglia le stime di vendite EV: non si parla più di solo elettrico a partire dal 2030, ma di 50% di immatricolazioni da quella data per EV e ibride plug-in.

Mercedes taglia le stime e tiene i piedi in più staffe

Non è che le vendite di auto elettriche vadano male in casa Mercedes: anche nel 2023 sono aumentate del 73% a 240.668 veicoli. È che i piani parlavano di numeri ben superiori, almeno 168.000 auto in più, secondo la testata tedesca Handelsblatt. Adesso in ogni comunicazione sui target futuri si aggiunge la cautela della frase “se le condizioni di mercato lo permetteranno”. E si fa riferimento a una quota complessiva assicurata dai veicoli ricaricabili, comprese quindi le plug-in. Con frasi come questa: “L’azienda prevede di essere in grado di soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Che si tratti di una trasmissione completamente elettrica o di un motore a combustione elettrificato, fino al 2030“. Secondo un’altra testata tedesca, Electrive, è una strategia simile a quella di un concorrente diretto come BMW, che non ha mai fissato date per l’addio ai motori a combustione. Puntando su un ventaglio di tecnologie. Anche se la Casa di Monaco insiste ancora con l’idrogeno, strada che Mercedes non vede percorribile.

Si lavora sui costi delle batterie, per tagliarli del 30%

Anche per l’anno in corso gli obbiettivi di vendite di Mercedes per l’elettrico sono stati ridimensionati. In una nota la Casa di Stoccarda parla di “una quota di xEV che rimarrà a circa il 19%-21% delle vendite di auto nuove“. Ma la sigla xEV include anche le ibride plug-in. Ergo: l’obiettivo di arrivare al 20% di immatricolazioni di sole elettriche, inizialmente fissato per il 2023, non verrà raggiunto neppure quest’anno. Gli investimenti sulle auto a batterie restano comunque consistenti. C’è attesa per la nuova CLA elettrica, così come per i miglioramenti promessi su efficienza e tempi di ricarica di tutta la gamma. Mercedes resta convinta che i costi delle batterie per kWh possano essere tagliato di oltre il 30% nei prossimi anni, scrive Electrive. Questo grazie “a un design ottimizzato delle celle e dei moduli, a una migliore integrazione dei veicoli e all’ulteriore sviluppo delle sostanze chimiche. Ad esempio NMC, LFP di nuova generazione“. Oltre agli aggiornamenti delle celle stesse durante il ciclo di vita.