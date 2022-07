Mercedes EQC a fine corsa nel 2023?

Mercedes EQC a fine corsa già nel 2023? I media tedeschi sostengono che la decisione è presa, interrompendo prematuramente il ciclo di vita del modello.

Mercedes EQC a fine corsa? Le vendite ristagnano…

L’indiscrezione viene da un sito solitamente bene informato come Business Insider. E fa riferimento a una lettera inviata dalla Mercedes ai suoi partner commerciali. Nella comunicazione si spiega appunto che il modello N. 293, come internamente è chiamata la EQC, sarà in “Produzione fino al 03/05/2023”. Fino al maggio prossimo, dunque. Interpellato da Business Insider sulla notizia, un portavoce della Mercedes si è rifiutato di rispondere, spiegando di non voler commentare “speculazioni sulle future serie di modelli e sulla loro pianificazione“. Se confermata, la notizia apparirebbe piuttosto sorprendente: la EQC stata lanciata solo nell’estate del 2019 e la produzione terminerebbe dopo appena 4 anni.

In Italia solo 45 EQC vendute nei primi sei mesi

Di certo non si può dire che la EQC sia stato un successo: nella prima metà dell’anno, in Germania, ha registrato solo 1.147 immatricolazioni, meno di 200 al mese. Non sono numeri da Mercedes. In Italia negli stessi sei mesi se ne sono vendute appena 45. Sembra evidente che la Casa di Stoccarda intende puntare su modelli elettrici di maggiori potenzialità come la EQA, la EQB e la EQE. Anche perché i prezzi della EQC sono piuttosto impegnativi. Nel listino di Quattroruote si parte dagli oltre 75 mila euro della versione 400 4Matic Sport fino ai quasi 88 mila della 400 4Matic Premium Plus. Nonostante la scarso successo della EQC, nei primi 6 mesi del 2022, le vendite di veicoli elettrici Mercedes sono aumentati del 134% a 45.400 unità. Grazie soprattutto all’uscita di nuovi modelli di volume di maggior volume come la EQE.

