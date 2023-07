Mercedes a km zero contro gli sconti Tesla: i ribassi da annunciati da un grande concessionario della Stella su EQA e EQB viaggiano tra il 25 e il 30%.

Mercedes a km zero: ribassi del 30% su EQB e 25% su EQA

Tesla è diversa in tutto dalle Case tradizionali: lavora con listìni fissi, che cambia con disinvoltura anche nel giro di pochi giorni, rincarando o ribassando. I brand storici sono più riluttanti a modificare i prezzi ufficiali e preferiscono muoversi con offerte temporanee. Sotto forma di sconti o, in modo ancor più aggressivo, con le famose km zero. Queste ultime sono auto che giuridicamente risultano usate, perchə il concessionario se le immatricola per poi rivenderle. Ma di fatto sono nuove, perché nessuno le ha mai utilizzate e sul cruscotto compare appunto una percorrenza di km zero o giù di lì. Ora le Mercedes eletrtiche a km zero compaiono sui siti di grandi catene di concessionari come Autotorino. Che sconti comportano? Da listino una EQB parte da 58.260 euro, stiamo parlando quindi di circa 17.500 euro di sconto ( il 30%, appunto). Mentre per la EQA si scende del 25% da un prezzo di partenza di 56.630, quindi oltre 14 mila euro in meno. Non è detto che le versioni in offerta siano quelle base, ma l’entità del ribasso aumenta in proporzione al prezzo.

Confronto-prezzi con il leader, Tesla Model Y

Vediamo allora di quanto ha ribassato i suoi listìni (in modo ufficiale) Tesla. L’auto da prendere a riferimento, in concorrenza con i due Suv Mercedes citati (soprattutto l’EQA), è il Model Y, il cui prezzo è stato rivisto già in gennaio a 46.990 euro. Ecco quindi che, con queste offerte a km zero, le due auto tedesche vengono ad essere concorrenziali anche nei prezzi. E possono puntare a vendite più sostenute di quanto realizzato nel primo semestre di quest’anno. Secondo le statistiche Unrae, da gennaio a giugno in Italia si sono immatricolati 4.166 Model Y, leader assoluto nelle elettriche. Contro 344 EQA e 158 EQB. Vedremo se qualche spallata ai prezzi riuscito a ribaltare un trend che al momento premia decisamente il costruttore americano.