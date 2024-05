Mercato elettrico due ruote. Aprile segna un -12%, ma le moto registrano un +275%

Ancora in negativo il mercato elettrico delle due ruote. Il mese di Aprile con 897 unità registra un calo del 12,14%, ma il comparto moto fa un balzo del +275%.

L’analisi del mercato delle due ruote elettriche è da mesi piuttosto ripetitivo: le vendite rispetto allo scorso anno sono in calo e i numeri di conseguenza sono tutti (o quasi!) in negativo. Le immatricolazioni di Aprile, secondo i dati forniti da ANCMA, si fermano a 897 veicoli, un 12,1% in meno rispetto allo stesso mese del 2023. A trascinare il mercato in basso sono soprattutto i ciclomotori che con segnano quasi un -23%. Un po’ meglio, ma sempre in negativo, il segmento degli scooter che 489 veicoli targati si ferma a un -11,7%.

Guardando i dati però il numero che salta all’occhio è quello delle immatricolazioni moto. Ad aprile infatti sono state ben 60! Numero di per sé piuttosto basso, ma quasi sei volte superiore a quello registrato nel 2023. Un dato che conferma il mini-trend di crescita del comparto. Anche marzo infatti con 45 veicoli targati era in crescita.