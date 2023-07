Mercato due ruote, Giugno a -55%. Ma va tutto bene!

Il -54,8% registrato dal mercato delle due ruote elettriche a giugno è fortemente falsato dal paragone con un giugno 2022 da record. Il dato realmente preoccupante è il -20% sul semestre.

Mentre le due ruote chiudono il primo semestre 2023 con un +16,8%, l’elettrico incassa un giugno con segno negativo. I dati di mercato diffusi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) parlano di 201.922 immatricolazioni da gennaio a giugno con gli scooter fanno la parte del leone con 102.470 mezzi e un +25% rispetto al 2022. Bene anche le moto con un +13%, mentre incassano un duro colpo i ciclomotori con un -14%. Questo il panorama generale, tutt’altri numeri se guardiamo al solo immatricolato elettrico.

Infatti il mercato dei veicoli a zero emissioni ha visto un inizio 2023 piuttosto altalenante con diversi mesi a cifra (o cifre) negativa. Anche giugno, dopo goi incrementi di aprile e maggio, torna ad avere il segno meno molto pesante: -54,8%. Nel 2022 a giugno sono stati targati 3.541 veicoli elettrici, lo scorso mese solo 1.600.

Prima di stracciarci le vesti però contestualizzavamo un attimo il numero. Questo 1.600 diventa drammatico se confrontato con un giugno 2022 che era stato eccezionale grazie ad alcune commesse sharing e flotte. Se lo paragoniamo invece con le 1.249 immatricolazioni di maggio 2022, il nostro 1.600 è addirittura un buon risultato. E non sfigura nemmeno di fronte al 1.809 del targato elettrico di maggio ‘23, che – ricordiamo – è stato un mese da +44%.

Quel è il vero dato preoccupante del mercato?

Che il -54,8% di giugno non sia catastrofico come sembra non significa però assolutamente che le cose vanno bene, anzi. Il dato davvero preoccupante è quello del semestre. Le due ruote elettriche chiudono con un -20,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con circa 1.800 immatricolazioni in meno (7.237 contro 9.089).

A pesare è soprattutto il -22% del segmento scooter, che contribuisce per più di metà al totale delle vendite elettriche. Considerazione uguale, ma di segno opposto per le moto. Pur segnando un -40,6% nel primo semestre, parliamo di numeri così bassi da influenzare con scarsa incisività statistica il mercato. Segno negativo, ma più contenuto (-16%), anche per i ciclomotori.

Ovviamente consapevole, ANCMA, in calce ai dati di mercato chiede che «vengano assegnati all’esercizio 2023 i fondi avanzati lo scorso anno per l’elettrico in modo che la dotazione complessiva per gli incentivi all’acquisto non sia esaurisca anzitempo e possa contare su una continuità strutturale in grado di migliorare l’efficacia dello strumento e sostenere un mercato ancora giovane, ma molto promettente».

