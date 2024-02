Gli incentivi arrivano troppo tardi, e una comunicazione approssimativa frena il mercato delle due ruote elettriche di gennaio.

Il 2024 si apre con un -58,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. A gennaio sono state targate solo 356 unità. Secondo i dati forniti da ANCMA, la peggiore performance è quella del segmento scooter che con 201 immatricolazioni registra un -65,5%. Male anche i ciclomotori: 136 immatricolazioni contro le 268 dello scorso anno (-49,3%). Il settore moto regge targando una moto in più del gennaio 2023: da 18 si passa a 19.

Perché questo disastro del mercato due ruote elettrico?

Il 2023 si è chiuso con un -26,3%. Sull’impietoso confronto con il 2022 hanno influito una serie di fattori, ma principalmente il grande calo si è visto negli ultimi mesi, da quando gli incentivi all’acquisto sono terminati. Gli eventuali acquirenti, in assenza di “sconto” hanno rinunciato all’acquisto, hanno preferito un veicolo a benzina o, nel migliore dei casi, hanno atteso la riattivazione dell’Ecobonus. Con queste premesse a gennaio avremmo dovuto assistere a un boom d’immatricolazioni, e invece: -59%.

Cosa è andato storto allora? Gli incentivi sono stati attivati il 23 gennaio. Troppo tardi? In realtà erano (e sono) retroattivi a partire dal 1° gennaio e quindi già nelle prime tre settimane di gennaio era possibile acquistare un veicolo a due ruote elettrico godendo dell’Ecobonus. E qui si arriva alla comunicazione. Tutti gli interessati sapevano della retroattività? Qualcuno forse ha preferito aspettare, per ignoranza o per diffidenza.

Ovviamente siamo nel campo delle supposizioni, ma i prossimi mesi, con l’avvicinarsi della primavera, ci daranno alcune risposte. Capiremo se il mercato delle due ruote elettriche ha subito una battuta d’arresto o se invece si è già in qualche modo saturata la richiesta dei consumatori che ad oggi credono in questa tecnologia.

