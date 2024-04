Meraviglioso il fotovoltaico, ma occhio ai piccioni: Fares, un lettore di lunga data, racconta quel che è capitato al suo tetto infestato dai volatili. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

di di Fares Brandoli

“C ari amici di Vaielettrico, dopo avervi raccontato un paio d’anni fa del mio impianto di ricarica EV tramite fotovoltaico privato in condominio, vorrei condividere con voi una brutta esperienza. Potrebbe essere un assist ai No-Watt, ma non importa, preferisco l’onestà intellettuale. E spero che possa essere utile a chi, come me, avrebbe pensato alla prevenzione se solo qualcuno mi avesse avvisato del rischio “ . ari amici di Vaielettrico,un paio d’anni fa del mioin condominio, vorrei condividere con voi una brutta esperienza. Potrebbe essere unma non importa, preferisco l’onestà intellettuale. E spero che possa essere utile a chi, come me, avrebbe pensato alla prevenzione se solo qualcuno

Meraviglioso il fotovoltaico, ma sentite quel che mi è capitato…

“ Fino a poche settimane fa potevo ritenermi assolutamente soddisfatto dell’accoppiata FV+BEV, una gioia ed un piccolo privilegio potersi muovere grazie alla luce del sole. Però dall’anno scorso avevo notato un calo della produzione di energia che aumentava nuovamente dopo una giornata di pioggia, risultando quindi abbastanza variabile. Abito in campagna, dove la polvere non manca, ed avevo pensato che non valesse troppo la pena far lavare l’impianto. Poi mi sono deciso a fare un salto sul tetto e… C’era un’intera comunità di PICCIONI!! Saranno stati una ventina sopra i pannelli e, cosa per me più impressionante, una decina che sono usciti da sotto!! Tutto pieno di nidi e guano acido che, col tempo, poteva corrodere sia la guaina del tetto sia quella dei cavi, col rischio di incendio dell’impianto! Poi c’era anche il rischio sanitario con le loro zecche, che schifezza! “.

Non mi avevano avvisato del rischio di infestazione

“ L’installatore mi aveva posizionato i pannelli un po’ in alto (10-15 cm). Per consentire una buona aerazione per evitare la condensa d’inverno e soprattutto un calo di produzione d’estate dovuto al surriscaldamento dei pannelli stessi. Ma non mi aveva avvertito del rischio di infestazione da piccioni. Ecco che il mio piano di ammortamento si era scontrato con una specie animale testarda e di ottima memoria, che ritorna sempre a casa. Come i famosi piccioni viaggiatori del medioevo. Per fortuna ho trovato un’azienda specializzata di Sasso Marconi (BO) che mi ha risolto il problema in un paio di giorni: lavaggio, rimozione dei nidi e circa 40 kg di guano, poi chiusura del perimetro esterno tramite rete inox. Infine è stato posizionato un dissuasore elettrostatico per disabituare, senza ferirli, questi volatili a tornare sui pannelli fotovoltaici “ .

Risposta esperienze vere utili a chi affronta esperienze nuove come l’auto elettrica, l’auto-produzione di energia ecc.ecc. Non importa se sono esperienze positive o negative. Anzi, è soprattutto dalle seconde che si impara, per poi prendere accorgimenti che ne evitino il ripetersi. Ed è in questa chiave che Fares ha deciso di condividere quel che gli è accaduto (e come ha rimediato) . Vaielettrico è nato proprio per questo: far circolareutili a chi affronta esperienze nuove come l’auto elettrica, l’auto-produzione di energia ecc.ecc. Non importa se sonoAnzi, è soprattutto dalle seconde che si impara, per poi prendere accorgimenti che. Ed è in questa chiave che Fares ha deciso di condividere quel che gli è accaduto (e come ha rimediato)