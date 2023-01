Il 2022 di Fares: 9.786 km con 261€

Il 2022 di Fares, che ha iniziato il passaggio all’elettrico sostituendo una delle due diesel con una eC4. Ricaricando a casa, ha speso 261€ per 9.786 km. Fares si unisce ai tanti amici che raccontano il loro anno in elettrico. Abbiamo già pubblicato i racconti di: Michele con la Ford Mustang Mach-e (qui e nella foto). Carlo con la Tesla Model 3 (qui). Christian e Antonio con la Skoda Enyaq (qui). Guido con la Model 3 SR (qui). Roberto con la Leaf (qui), Paolo Mariano con la VW ID.3 (anche in VIDEO). Fulvio con la Corsa-e, Silvio con la Zoe (qui), Antonio in ID.4 (qui), Bruno in ID.3 (qui) . A voi com’è andata? Scrivete a info@vaielettrico.it.

Il 2022 di Fares: una eC4, più wallbox e fotovoltaico

Cari amici di Vaielettrico, come vi ho già raccontato in un articolo di agosto, il 2022 è stato un anno importante per la mia famiglia. Abbiamo sostituito una delle due diesel con un’elettrica ed installato un impianto fotovoltaico insieme ad una wallbox domestica. Però ero indeciso se rispondere alla richiesta del bilancio dell’ EV per il 2022, perché ho acquistato un’auto aziendale 3 mesi prima di metterla in strada. Non ho tutti i dati dei 12 mesi e neanche quelli dello SSP col GSE, che avrò col saldo di maggio 2023 (che andranno a favore dei conti). Poi mi è venuto in mente quanto la mobilità elettrica, anche micro, ha migliorato la qualità di vita della mia famiglia già da diversi anni. Sia per i giocattoli dei figli, sia per l’indipendenza personale di mia madre. L’attuale tecnologia delle batterie ci fornisce già oggi delle possibilità impensabili fino qualche anno prima. Grazie anche a questi oggetti, a piccoli passi, mi sono avvicinato alla bev.

Il 2022 di Fares / Per i viaggi uso ancora un diesel Euro 6D, ma….

Ma le notizie sono due… e comincio con quella cattiva. Come molti di voi sanno, non sono amante delle auto ibride. Perché? Perché, di fatto, mi trovo già in una situazione ibrida data dal consumo di combustibili fossili di una classica caldaia a gas e della prima auto di famiglia a gasolio Euro 6.D. La strada della transizione è ancora lunga e, date le attuali esigenze, quest’auto a 7 posti è ancora la preferita per i lunghi viaggi autostradali e per l’immensa capacità di carico. Siamo consapevoli che non è la più conveniente per emissioni e consumi, ma quando si viaggia in comitiva è molto comoda e siamo più liberi di seguire i tempi del gruppo. Adesso è arrivato il momento della buona notizia, i dati dell’auto elettrica del 2022 (li trovate in alto) che tanto appassionano. Normalmente non amo compilare queste tabelle, ma ho bisogno di green whashing e spero sia utile alla decarbonizzazione.

…con l’elettrico ho risparmiato una tonnellata di CO2

Analizzando i miei dati, tenete presente che li ho raccolti utilizzando l’app MyEnergy della wallbox, l’app del mio fornitore (E.ON), l’app Citroen e il computer di bordo. Oltre ai dati GSE Terna del mio contatore. Ho notato delle piccole discrepanze e approssimazioni e quindi vi invito ad interpretarli come dati indicativi. Considerate che finora l’ho caricata esclusivamente a casa e che la uso come seconda auto di famiglia su percorsi urbani ed extraurbani (solo due volte in autostrada). Sfruttando molto la frenata rigenerativa e lasciandola scorrere evitando inutili accelerazioni repentine, sia positive sia negative. Ci sono inoltre moltissime variabili in gioco. Dallo stile di guida alla temperatura, dallo sfruttamento del fotovoltaico al contratto di fornitura dell’energia elettrica (flat da Agosto).Quindi nel 2022, secondo l’app E.ON, potrei aver risparmiato una tonnellata di CO2. (Fares Brandoli)