Meglio Twingo o e-Up come elettrica usata? Danilo, un lettore, è alla ricerca della seconda auto di casa e pensa a queste citycar, ma di seconda mano. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it .

Meglio Twingo o e-Up? La VW non è più in produzione e non vorrei che i ricambi…

“Vi scrivo perché vorrei un vostro consiglio sull’acquisto di un’auto usata. Vivo in una casa indipendente con installata un colonnina di ricarica, un impianto fotovoltaico da 3kWe una batteria da 10 kW/h. Percorro circa 60 km al giorno con punte di 90. Vorrei acquistare una seconda macchina piccola elettrica usata da tenere il più possibile e sono indeciso tra Twingo e Up. La prima ha un costo mediamente inferiore ed è ancora in produzione, anche se ha un’autonomia più scarsa. La seconda ha una autonomia superiore e per me sarebbe preferibile. Ma mi spaventa il fatto che non sia già più in produzione con tutte le conseguenze relative ai ricambi, alla sostituzione della batteria ecc. Voi che ne dite? Grazie“. Danilo

Occhio all’autonomia residua, con il freddo poi…

Risposta. Le Case auto sono tenute per la normativa vigente a rendere disponibili i ricambi per un congruo numero di anni anche dopo la fine produzione. Ergo: non ci preoccuperemmo troppo di questo problema per la e-Up. Quanto all’autonomia, in effetti c’è una bella differenza: la Renault si ferma a 189 km. la Volkswagen arriva a 260. Ovviamente il confronto va fatto sull’autonomia reale residua delle auto che si prendono in esame, dato che con il tempo è noto che la capacità delle batterie subisce un calo. E quindi esigere un check certificato è buona norma. Diciamo però che a tavolino opteremmo per l’auto con l’autonomia maggiore. Anche perché i valori indicati sopra sono i dati di omologazione, ma in inverno con il freddo intenso, l’autonomia cala di parecchio. Anche del 30%. E partire da una base più alta può essere più rassicurante. Oltretutto la e-Up consente anche la ricarica in continua, fino a 40 kW, anche se la Twingo può utilizzare una potenza maggiore nelle colonnine AC, 22 kW contro 7,4.