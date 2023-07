Anno: 2020 km 55.000

Città: n.d

Prezzo: 21.000 euro

Da tre anni guido con grande soddisfazione una magnifica Mazda MX-30, che ho acquistato anche grazie ai consigli di Vaielettrico.it.

Nel 2020, quando ho fatto questa scelta, avevate dato spazio alla mia scelta (un po’ controtendenza) anche sul portale e ricordo che aveva suscitato non poche discussioni https://www.vaielettrico.it/ serena-rottama-il-diesel-per- lelettrico/

A distanza di 3 anni e 55.000 km, posso dirmi molto soddisfatta della mia scelta. L’auto è comoda, molto ben rifinita (è di fatto un’auto premium a tutti gli effetti, con una cura maniacale per il dettaglio delle finiture, davvero rara sul mercato), silenziosa e soprattutto perfetta per me.

Ora mi serve più autonomia. Qualche consiglio?

Quando l’ho acquistata sapevo di aver privilegiato tutto questo al dato dell’autonomia, che pur non essendo tra i punti di forza, non mi ha mai causato alcun disagio. Oggi, trovandomi al termine del periodo di finanziamento, vorrei acquistare un’auto nuova con maggiore autonomia. Diciamo quei 100 km in più almeno che in alcune situazioni possono rappresentare un buon comfort.

A questo proposito (per la prossima scelta) mi piacerebbe molto avere qualche consiglio e suggerimento… Quando ho saputo che Vaielettrico ha ora il suo mercatino dell’usato, ho subito deciso di scrivervi, perché mi piacerebbe che quest’auto potesse finire nelle mani di qualcuno che possa apprezzarla fino in fondo. La batteria, lo dice l’uso, è in ottime condizioni (anche se PKC non la supporta e non posso quindi fornire un certificato) e comunque ovviamente ha ancora 5 anni o 105.000 km di garanzia.

L'auto è in perfette condizioni sia estetiche che funzionali. Si trova a Trento, è sempre stata tagliandata puntualmente presso concessionaria ufficiale Mazda, tenuta in garage sia a casa che sul posto di lavoro, e sono stata la prima e unica proprietaria dell'auto. Fornisco insieme all'auto anche un secondo treno di pneumatici (invernali). La mia richiesta economica è di 21.000,00 Euro. Se qualcuno fosse interessato, può scrivermi all'indirizzo mail serena.balducci@outlook.it