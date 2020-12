Serena rottama il diesel per l’elettrico. Sceglie Mazda MX-30

Serena rottama il diesel per l’elettrico. Serena, trent’anni, il suo luogo di lavoro a circa 45 km da casa, da 8 anni guida una Fiat Bravo 1.9 turbodiesel, che di anni ne ha 12. Circa un mese fa’ si trova di fronte ad un bivio. Un problema tecnico la costringe a una scelta: procedo alla riparazione o valuto un’alternativa? Analizzato il mercato e le varie opzioni a disposizione, decide di acquistare un’elettrica. Le abbiamo chiesto il perché della sua scelta.

Serena buon pomeriggio! Grazie innanzitutto del tempo che hai deciso di dedicarci. Cosa è successo alla tua vecchia auto?

Possiedo una Fiat Bravo 1.9 Turbodiesel del 2008. Circa un mese fa’ avrei dovuto provvedere alla revisione biennale. Appena prima l’auto ha segnalato un’anomalia al motore. Anomalia che, dopo un’approfondimento tecnico, si è rivelata essere dovuta a un problema all’elettronica. Responso del meccanico: necessaria la sostituzione di una centralina. Costo dell’intervento: 1.000,00 Euro. Ma la mia auto ha circa 11 anni e il suo valore residuo è molto basso. Quindi non è conveniente spenderci tutti questi soldi. A questo punto ho iniziato a guardarmi attorno per capire cosa eventualmente acquistare.

Capisco. E a quali soluzioni hai guardato?

Inizialmente ho guardato al mercato dell’usato. L’auto deve innanzitutto piacermi. Visto che ci spendo tanto denaro, per me è fondamentale farlo per un’oggetto che mi appaghi anche esteticamente. Ho cercato nel mercato dell’usato: prevalentemente tra le Alfa Romeo Giulietta, un’auto che ho sempre guardato. Ho identificato anche un paio di alternative che inizialmente ho valutato come interessanti: auto del 2012, con meno di 100.000 km, a circa 7.000,00 Euro.

E poi cosa è successo?

Un collega un po’ di tempo fa’ mi aveva messo la pulce nell’orecchio. Mi aveva mostrato i costi di gestione relativi alla sua auto elettrica. La cosa mi aveva incuriosito, ma in quel momento non pensavo a una sostituzione dell’auto. Quando però è venuto il momento, ho ripreso in mano l’argomento. E l’ho approfondito.

Ok, e come?

Non è stato particolarmente complicato. Ho identificato un’elettrica che mi piacesse. Quando ho visto Mazda MX-30 me ne sono immediatamente innamorata. Da sempre ho desiderato un’auto un po’ più alta, non un SUV, ma almeno un crossover. E MX-30 è di fatto un piccolo crossover. Cofano lungo, dentro molto confortevole e ben rifinita. Non è una campionessa di consumi e autonomia, ho scoperto, ma è compatibile con il mio profilo di utilizzo, è silenziosissima e si guida bene.

E poi?

A questo punto ho inserito tutti i costi in una tabella e ho proiettato le spese per i prossimi 10 anni con una percorrenza di 20.000 km/anno. Poi nella colonna vicina ho immaginato un’alternativa diesel, come ad esempio un’Alfa Giulietta. Beh, sarebbe dovuta costare 3000,00 Euro affinché avessi potuto spendere la stessa cifra. Guidando un’auto nemmeno lontanamente paragonabile a Mazda per tecnologia e confort.

E i limiti dell’elettrica, non li hai considerati? Mazda MX-30 non è sicuramente tra le auto con più autonomia…

Si, certo. Ho fatto delle attente valutazioni relativamente all’autonomia dell’auto e alla possibilità di ricaricarla. Al momento non posso caricare a casa. Ma lo posso fare sul posto di lavoro. E l’energia accumulata durante il giorno mentre sono in ufficio è molto più che sufficiente a coprire le mie necessità di mobilità, anche del week end. Con gli stessi soldi avrei potuto acquistare auto con maggiore autonomia. Ma non ne ho bisogno. Quindi non ha senso. Mi porterei sempre appresso del peso inutile. E, oltretutto, a me piace questa.

Se ci fosse qualche imprevisto?

Non lontano da casa ho una stazione Ionity con 4 stalli, dove posso andare a ricaricare in FAST. E a qualche km di distanza un’altra stazione FAST Neogy con un solo stallo. Se dovessi aver bisogno potrei sempre andare lì. In pochi minuti accumulerei energia a sufficienza per diverse decine di km.

Bene Serena, grazie per aver ci raccontato la tua scelta. Ci auguriamo che sia per te quella giusta. Magari ci risentiremo in futuro per capire come sta andando!

Considerazioni finali:

Serena rottama il diesel per l’elettrico ma lo fa dopo attente valutazioni sul suo profilo di utilizzo. Dopo aver identificato un luogo dove poter ricaricare durante il giorno, dopo aver controllato che le performance dell’auto rispettino il suo profilo di utilizzo e dopo essersi accertata che quest’auto faccia davvero per lei. Solo così potrà effettivamente trarre dei vantaggi dalla sua scelta.