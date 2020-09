Mate Rimac si compra la Bugatti dalla Volkswagen

Mate Rimac si compra il marchio Bugatti? La Volkswagen sembra sul punto di cedere il marchio francese al costruttore croato di supercar elettriche.

Mate Rimac: il “Ferrari di Croazia” ha solo 32 anni

L’operazione, secondo quanto anticipa la rivista britannica Car, passerebbe attraverso la Porsche, che è azionista sia di Bugatti sia di Rimac. L’affare sarebbe stato sostanzialmente concluso la settimana scorsa, mancherebbe solo l’approvazione del Comitato di sorveglianza Volkswagen. Un timbro che viene considerato una formalità, vista la decisione del presidente Herbert Diess di disfarsi delle partecipazioni ritenute non più strategiche. L’acquisto della Bugatti da parte del Gruppo Volkswagen risale al 1998, quando al timone del gruppo c’era il mitico Ferdinand Piech. L’ambizione era di costruire l’auto di serie più veloce al mondo e in effetti la Bugatti ha prodotto bolidi dalle prestazioni incredibili. Obiettivo raggiunto con modelli come la Veyron e la Chiron, entrambi con prezzi che si misurano in milioni di euro.

L’idea di fare della Bugatti un marchio solo-elettrico

Mate Rimac è considerato l’astro nascente dell’automobilismo europeo, il “Ferrari di Croazia“. Ha solo 32 anni e ha fondato la sua azienda nel 2009, quando di anni ne aveva soltanto 21. Non costruisce solo supercar: fornisce anche componenti e tecnologia ad altri costruttori. Ed è stimato al punto da avere stretto legami molto intensi con nomi come Hyundai, Kia e Aston Martin, oltre a Porsche, il suo primo supporter.

Anche qui parliamo di supercar i cui prezzi si misurano in milioni: il suo Concept One è stato lanciato nel 2016, con 1.224 cavalli di potenza e una velocità massima di 340 km/h. È stato seguito poi dal Concept Two (C Two), che secondo la società può superare i 400 km/h. L’intenzione di Rimac sarebbe di fare anche della Bugatti un marchio solo elettrico, trasferendo tutta la sua esperienza e tecnologia in un brand di grande fascino. Un marchio el quale mai il vecchio Piech si sarebbe privato.