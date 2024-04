Calo di vendite Tesla: -8% nel primo trimestre del 2024 sullo stesso periodo dello scorso anno. Consegnati 368 mila veicoli. -6% anche il titolo in Borsa.

Venduti 368 mila veicoli, un dato ben sotto le attese

Si ferma (almeno per il momento) la crescita delle vendite Tesla. È stata la stessa società di Elon Musk a darne notizia, precisando che nei primi tre mesi per la precisione sono state consegnate 386.810 vetture. Quelle prodotte sono state invece 433.371. Nello stesso trimestre del 2023, il marchio americano ne aveva consegnate 422.875 e ne aveva prodotte 440.808. Il calo delle consegne è stato quindi dell’8,5% rispetto al 2023: si tratta della prima flessione dal 2020 e del peggior trimestre dal terzo trimestre del 2022. Nel quarto trimestre del 2023 erano stati consegnati 484.507 veicoli e prodotte 494.989 vetture. La flessione non era prevista: gli analisti di Wall Street ipotizzavano per il primo trimestre circa 443.000 consegne. Dall’inizio dell’anno, il titolo di Tesla ha perso circa il 30% nella Borsa di New York, dopo un lungo periodo di corsa al rialzo.

Calo di vendite Tesla: ecco la spiegazione dello staff di Musk

Nel comunicato ufficiale Tesla si limita a una laconica spiegazione per la marcia indietro nelle vendite: “ll calo dei volumi è stato in parte dovuto alla fase iniziale della rampa di produzione della Model 3 aggiornata presso il nostro stabilimento di Fremont“, si legge. Nonché “alle chiusure delle fabbriche a causa delle deviazioni di spedizione causate dal conflitto del Mar Rosso e da un incendio doloso alla Gigafactory di Berlino“. Ne sapremo di più, anche per quel che riguarda le previsioni sull’intero 2024, martedì 23 aprile, quando Elon Musk e i suoi collaboratori incontreranno gli analisti finanziari. Il risultato, per quanto deludente, è stato comunque sufficiente per recuperare il titolo di Casa di auto elettriche con il maggior numero di vetture vendute su base trimestrale. Titolo che le era stato stato soffiato tre mesi fa dalla cinese BYD.

