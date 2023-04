Marzo elettrico 2023: scatto targato Tesla

L’accelerazione di marzo ha portato le vendite di elettriche a superare quelle di ibride plug-in, scese al 4,3% di quota nel mese. Con la Ford Kuga sempre leader, davanti alla Jeep Compass e alla cinese Link & Co. 01 . Ancora in crisi le immatricolazioni di auto a metano , scese ormai a un impercettibile 0,1% di quota, mentre il GPL cala al 7,6% . Tengono invece le vendite di auto a benzina, salite al 28,4% di quota, mentre il diesel retrocede leggermente al 20,3%. Resta forte infine l’interesse per le ibride , che valgono il 34,5% del mercato. Ma si tratta in gran parte di mild hybrid ( 25,1%) , con un apporto modestissimo dal motore elettrico, mentre le full hybrid sono al 9,4%. Trovate tutte le statistiche sul sito Unrae.it.

Siamo lontani dai numeri messi a segno dai principali mercati europei (la Francia è sopra le 30 mila immatricolazioni al mese), ma almeno un po’ di ripresa c’è stata. Tutto merito di Tesla, che piazza Model Y e Model 3 ai primi due posti, rispettivamente con 1.697 e 1.123 immatricolazioni. La concorrenza, anche se di minor prezzo, resta molto distante, con la Smart ForTwo ( 534 auto vendute) a sopravanzare la 500e ( 452 ). Numeri modesti anche per gli altri modelli nella top ten: Dacia Spring (366), MG4 (284), Renault Megane (279), Peugeot e-208 (269), la VW ID.3 (220) e Twingo (215). Ora il consuntivo del primo trimestre parla di 16.455 EV immatricolate, in netto aumento rispetto alle 11.350 dei primi tre mesi del 2022. Ma è tutto merito, lo ripetiamo, della spinta commerciale di Tesla.

Marzo elettrico 2023, clamoroso in Francia: 6.445 Model Y vendute

Clamoroso il risultato in arrivo dalla Francia, dove le elettriche in marzo hanno conquistato il 16,7% del mercato, con 30.635 immatricolazioni. Superando nuovamente il diesel, fermo all’11,2%. L’exploit dell’elettrico è stato trainato dalla Tesla Model Y, con ben 6.455 consegne nel mese, record assoluto per una EV nel mercato transalpino. Ovviamente anche qui pesa il taglio dei listini, dato che in Francia le Tesla costano ancor meno che da noi: Model Y è disponibile in versione Propulsion a 41.990 €, bonus incluso. Nel primo trimestre le Model Y vendute sono state oltre 9.300, contro le 12 mila dell’intero 2022. Nella classifica di marzo al secondo posto figura la Dacia Spring, a quota 3.481, seguita dalla Peugeot e-208 (3.256), dalla Fiat 500e (2.021), dalla Tesla Model 3 (2.008) e dalla Renault Mégane (1.885).