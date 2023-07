Marsala e Napoli, ricaricare è un’impresa: o mancano le colonnine, o se ci sono sono utilizzate come parcheggi e inaccessibili, segnalano due lettori. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Marsala / Colonnina usata come parcheggio, inutile chiamare la Polizia Locale: possibile?

“S egnalo quanto accaduto sabato sera 01/07 a Marsala, dove mi trovavo per trascorrere una serata (non sono residente nel comune). Ho raggiunto Marsala con la mia auto elettrica e ho pensato di ricaricarla, mentre passeggiavo per la città, nella colonnina di viale Cesare Battisti. Purtroppo le auto non elettriche che vi erano parcheggiate davanti mi hanno impedito l’operazione. Avendo individuato due agenti della locale Polizia Municipale nella vicina piazza del Teatro Impero , ho richiesto il loro intervento. In considerazione della palese violazione del codice della strada. Con mia meraviglia i vigili, nonostante la riferita violazione e la mia difficoltà di dover trovare un’ altra colonnina, dichiaravano di non poter fare nulla. Perché tenuti a rimanere nella piazza e anche perché “non abbiamo carro attrezzi per cui non potremmo rimuoverle“…” È un gesto di inciviltà, ma non ci possiamo fare nulla“. A parte il comportamento incivile di chi parcheggia, ritengo ancora meno corretto quello di chi deve vigilare. Mostrando indifferenza per le necessità di un turista che, rispettoso dell’ambiente, preferisce usare un’elettrica “ . Maurizio Guarnotta.

Marsala non è un caso isolato: anche nel profondo Nord…

Risposta. Sarebbe troppo facile gettare la croce addosso “al solito Sud“, ma in questi casi la ritrosia a intervenire da parte delle Polizie Municipali è molto diffusa anche al Nord. E anche quando gli agenti intervengono, spesso non sanno bene come agire. Come abbiamo raccontato in un caso capitato al nostro Paolo Mariano a Riva del Garda (vedi anche il video in basso). Una cosa è certa: pur non disponendo di carro attrezzi, gli agenti della Municipale avrebbero dovuto comunque multare le auto in sosta vietata. Come ricorda Maurizio, lo prevede il Codice della Strada dopo le modifiche entrate in vigore il 10 novembre 2021. Siamo certi che se i furbacchioni che hanno parcheggiato davanti alla colonnine avessero piazzato l’auto in un distributore di benzina l’intervento ci sarebbe stato. Ma purtroppo chi ha l’auto elettrica viene ancora considerato un automobilista di serie B, non degno delle stesse tutele. Sarebbe troppo facile gettare la croce addosso “al solito Sud“, ma in questi casi la ritrosia a intervenire da parte delle Polizie Municipali è moltoE anche quando gli agenti intervengono, spesso non sanno bene come agire. Come abbiamo raccontatocapitato al nostro(vedi anche il video in basso). Una cosa è certa: pur non disponendo di carro attrezzi, gli agenti della Municipale avrebbero dovuto comunque. Come ricorda Maurizio, lo prevede il Codice della Strada dopoentrate in vigore ilSiamo certi che se i furbacchioni che hanno parcheggiato davanti alla colonnine avessero piazzato l’auto in unl’intervento ci sarebbe stato. Ma purtroppo chi ha l’auto elettrica viene ancora considerato un automobilista di serie B, non degno delle stesse tutele.

Napoli, al Vomero 60 mila abitanti e zero colonnine, come pensare a un’elettrica?