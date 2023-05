Mancava la Alpine elettrica: eccola, si chiama A290_β, un concept che anticipa l’arrivo di quella che sarà la versione cattiva della nuova R5, in arrivo nel 2024.

Pur avendo avuto grandi successi nell’auto di massa, i costruttori francesi non hanno mai sfondato nel segmento delle sportive. Ma ora, con la nascita di Stellantis, l’ex Peugeot-Citroen ha messo le mai su Alfa Romeo e Maserati. Mentre la Renault con l’arrivo al vertice di un manager italiano come Luca De Meo, sta investendo forte sulla Alpine. Questa show-car A290_β (A290 “beta”) è il primo dei tre modelli del futuro “Dream Garage” di Alpine. Ed è definita dalla marca “un’auto sportiva di nuova generazione, 100% elettrica. Pensata per risvegliare lo spirito di competizione di ognuno di noi e reinventare la sportività nella vita quotidiana... Con il suo design, materiali e tecnologie, questa show-car incarna un nuovo modo di vivere la sportività elettrica. Offrendo grandi emozioni sia al conducente che ai passeggeri“.

Il sogno di sfondare nella “sportività sostenibile”

Ma la sportività non basta, fanno sapere dall’Alpine? “In un’epoca in cui la decarbonizzazione diventa fondamentale nel settore automobilistico, Alpine A290_β è più di una show-car. È l’incarnazione della grande ambizione e del forte impegno della Marca, tutto a vantaggio della sportività sostenibile“. Ma perché questo strano nome, che ovviamente sarà cambiato con l’auto di produzione? “La scelta di A290_β è in linea con la strategia globale di naming della Marca Alpine. i nomi cominciano con la lettera “A”, seguita da tre numeri. Il “2” si riferisce al segmento B e il “90” alla futura gamma “lifestyle” della Marca. Infine, la lettera “Beta” dell’alfabeto greco, fa riferimento alla fase intermedia di sviluppo, prima del lancio del modello di serie“. E Laurent Rossi, n.1 di Alpine, rimarca il fatto che quest’auto nasce “per vivere nella quotidianità quello spirito di competizione che contraddistingue la marca fin dalla sua creazione“.