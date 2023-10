Mancano le ricariche? Balle, i numeri…

Mancano le ricariche in Italia? Balle: le colonnine ci sono e le installazioni segnano un nuovo record. Con tassi di crescita ben superiori alle vendite di EV.

Mancano le ricariche? In un anno +44,1%, siamo a 47.228

Dal monitoraggio trimestrale di Motus-E emerge che al 30 settembre 2023 sono presenti nella Penisola 47.228 punti di ricarica a uso pubblico. L’ incremento del 44,1% rispetto ai 32.776 registrati nello stesso mese del 2022. Nel trimestre luglio-settembre sono stati messi a terra 2.018 nuovi punti di ricarica, che portano l’installato dei 9 mesi a quota 10.456, livello più alto mai osservato nel periodo. Il più deciso progresso delle installazioni si verifica nel Sud e nelle Isole, dove si concentra il 23% del totale dei punti di ricarica presenti della Penisola, a fronte del 21% del Centro e del 56% del Nord. Segnali positivi anche per la quota delle infrastrutture di ricarica installate, ma non ancora accessibili al pubblico. Siamo all’11% del totale installato, valore determinato dagli iter autorizzativi e dai tempi tecnici di allaccio alla rete a cui devono sottostare gli operatori.

In autostrada siamo a 851 punti (+541)

A livello regionale continua a primeggiare la Lombardia, prima Regione a sfondare quota 8.000 punti di ricarica sparsi sul territorio (8.094). Seguono Piemonte (4.713), Veneto (4.564), Lazio (4.558) ed Emilia-Romagna (4.050). Di nuovo in evidenza la Campania, che si conferma la Regione con la maggiore crescita dell’infrastruttura (2.212 punti installati dall’inizio dell’anno). Meglio della Lombardia (2.123 nuovi punti da inizio 2023) e del Lazio (974), con quest’ultimo che rischia nei prossimi mesi di rallentare notevolmente la corsa. Questo a causa delle molteplici criticità del nuovo regolamento capitolino sulle infrastrutture di ricarica. Cresce anche la rete di ricarica sulle autostrade: siamo a 851 punti di ricarica (+541 rispetto a un anno fa), distribuiti in quasi un terzo delle aree di servizio italiane. Circa l’80% dei punti di ricarica in autostrada ha una potenza maggiore di 43 kW e il 59% (le Free to X in particolare) supera i 150 kW.