Il guasto più frequente nelle auto elettriche? Indovinate…

Il guasto più frequente nelle auto elettriche? Non è nel motore e neppure nel pacco-batterie principale, ma nella piccola batteria di servizio a 12 Volt.

Il guasto più frequente? La batteria 12V

È stato il sito americano Reddit a interpellare i suoi utenti per capire dove si annidino i problemi più frequenti. E la risposta conferma quanto accertato da altre indagini, svolte su base più scientifica. Il tallone d’Achille è la buona vecchia batteria al piombo da 12 volt, usata per alimentare servizi accessori come serrature elettriche, illuminazione interna ecc. Come tutte le batterie convenzionali, questi accumulatori sono influenzati negativamente dalle temperature estreme, come gran caldo o gelo. Vengono ricaricati dalle batterie principali, quando l’auto è in funzione. Se resta in stand-by per lunghi periodi di tempo, non si ricarica e può andare a vuoto. Ed è un guaio, perché potresti non riuscire più a sbloccare le portiere e ad accendere l’auto, costringendoti a chiamare l’assistenza. Dato che non riesci neppure ad aprire il cofano per far ripartire la “piccola” batteria con i cavi dumper, ammesso che tu ne abbia a disposizione.

L’ADAC conferma: batteria accessoria prima colpevole

I dati raccolti sul forum di Reddit confermano quanto accertato dall’ADAC, l’Automobile Club tedesco. L’ADAC gestisce la più capillare rete di soccorso stradale in Germania e ha quindi statistiche puntuali sulle cause dei guasti. Per quel che riguarda le auto elettriche, le richieste sono aumentate del 178% nel 2021, un dato che si spiega con la crescita dei veicoli in circolazione. Con un volume di 25.000 casi, la quota di interventi sul totale è salita allo 0,72% del totale, un tasso comunque contenuto, legato in parte alla giovane età delle EV. E la principale causa di richieste di soccorso è proprio la batteria accessoria da 12 V, non il pacco-batterie che alimenta il motore elettrico. Già nel 2020, questi dispositivi al piombo rappresentavano il 54% delle fonti di guasto. Rassicuranti invece i dati sul “cuore” delle elettriche, come pacco-batterie, motore o dispositivi di ricarica, raramente responsabili dei problemi. Siamo al 4,4% dei casi totali.

