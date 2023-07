Macron: uno “score ambientale” per gli ecoincentivi

La Francia rimodulerà gli ecoincentivi alle auto elettriche in base allo “score ambientale, che tiene conto della CO2 emessa fra produzione, trasporto e riciclo. Secondo le anticipazioni di Les Écho la bozza tecnica del decreto è stata presentata venerdì alle parti sociali. Londra introduce invece un disincentivo alla circolazione delle auto più inquinanti di 12 sterline e mezzo al giorno.

Gli Ecoincentivi distorcono il mercato, come sostengono molti nostri lettori e quasi tutti i nemici dell’auto elettrica? Per ogni forma di incentivo o disincentivo si potrebbe rispondere: dipende. Possono distorcerlo, se concepiti male, o pilotarlo verso il bene collettivo, se il bene collettivo è ben individuato e condiviso e le regole calibrate a dovere.

Un modello per l’Italia dopo il flop ecobonus

Nel caso degli incentivi all’auto elettrica diamo per scontato che il bene collettivo sia fuori discussione. Anche se tutt’altro che condiviso, almeno in Italia. Tuttavia le regole italiane sono rozze e si stanno rivelando al contempo distorsive – non inducono i carmaker a ridurre i prezzi di listino o migliorare il prodotto – e inefficaci essendo ormai esauriti i fondi per le vetture termiche inquinanti e in gran parte initilizzati quelli per elettriche (140 milioni ancora disponibili). Il risultato è che sono inefficaci, con una quota di mercato del 4,4%, pari a circa un terzo della media europea. Di questo passo la transizione ecologica non sarà conclusa nemmeno fra cent’anni.

Ecco perchè quello che sta per fare Emmanuel Macron in Francia va seguito con grande attenzione. Ed eventualmente preso a modello.

Il governo Macron creerà uno “score ambientale” sulla cui base modulare gli incentivi pubblici a partire dal 1°gennaio 2024. Per redigerlo si terrà conto delle emissioni complessive di CO2, dalla produzione al trasporto sul mercato francese e al successivo riciclo a fine vita. E ovviamente i costruttori che non pubblicheranno questi dati in modo trasparente per ogni loro modello elettrico saranno esclusi da qualsiasi bonus.

Quanta CO2 costa produrre, trasportare e riciclare?

Si terrà conto dell’impronta di carbonio dell’acciaio, dell’alluminio e di altri materiali necessari alla fabbricazione delle automobili, come il vetro, così come della trasformazione e poi dell’assemblaggio di questi materiali. Anche le condizioni di produzione della batteria, che emette la maggior parte della CO2. Si terrà conto anche del tipo di veicolo (city car, familiare) e del suo mezzo di trasporto verso la Francia (nave, treno o aereo).