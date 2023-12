Ma quante elettriche a km zero ci sono…Non solo in Italia si vendono poche auto a batterie, ora salta fuori che molte immatricolazioni sono artificiose.

Ma quante elettriche a km zero: sono scontate, ma…

Il fenomeno delle auto a km zero non è nuovo. Sono veicoli nuovi, spesso poco appetibili, che i concessionari immatricolano a se stessi per poterli vendere come usato con forti sconti, anche se non non hanno mai circolato. Molti lo fanno anche per raggiungere gli obbiettivi di vendita che hanno avuto in assegnazione dai costruttori, obbiettivi a cui corrispondono premi consistenti. Ora il Centro Studi Promotor (CSP) ha pubblicato un’analisi del mercato europeo dell’auto nei primi 11 mesi dell’anno. E nel registrare la solita debolezza dell’Italia nell’elettrico (4,1% di quota contro il 15,4% della media continentale), segnala un’ulteriore anomalia. E cioè che molte di queste EV da noi sono state sì immatricolate, ma non realmente state vendute. Con un problema in più: “Secondo i concessionari queste auto elettriche sono, tra l’altro, di difficile vendita. Anche perché, essendo ‘giuridicamente’ usate (anche se in effetti sono nuove) non possono neppure usufruire di incentivi“.

…gli incentivi si mangiano buona parte del vantaggio

Di quante auto si tratta? Il CSP non fa numeri, parla solo di “una percentuale significativa“. Normalmente la auto a km zero si vendono con sconti che vanno dal 10 al 25-30% rispetto al nuovo. Se si parla di una citycar da 25 mila euro, vediamo che il bonus governativo va da 3 a 5 mila euro, a seconda che si abbia o meno una vecchia auto da rottamare. In pratica lo Stato copre col nuovo copre buona parte dello sconto assicurato dalle km zero. E a quel punto i clienti preferiscono acquistare un’auto che risulta anche giuridicamente nuova e che, quindi, sarà più facile da rivendere. Il meccanismo ha più possibilità di successo sui modelli che non possono usufruire degli incentivi, con un prezzo superiore a 42.700 euro (35 mila euro più IVA). Si tratta di una fascia di mercato importante, ma comunque limitata in un Paese che tradizionalmente si è sempre concentrato su modelli di piccola taglia.

Anche Tesla ha le sue offerte simili alle km zero

Anche Tesla ha le sue offerte di auto con pochi km a un prezzo scontato. Non le chiama km zero, perché rifugge dai termini in uso tra i costruttori tradizionali, ma la sostanza non cambia poi di molto. In una sezione del sito ufficiale denominata “Inventario“ pubblica una serie di annunci con sconti però limitati, che non arrivano al 10%. C’è per esempio una Model Y Long Range Dual Motor a 59.258 euro invece che 62.328, apparentemente mai usata. O un’altra Model Y a 54.518 euro invece di 58.478, ma in questo caso l’auto ha fatto 744 km (comunque pochissimi), essendo stata usata come vettura dimostrativa. Queste offerte si intensificano quando, come in questi giorni, si avvicina la fine del trimestre e Tesla chiede alla rete di vendita ogni sforzo per centrare i target fissati. Anche qui è difficile trovare i modelli che rientrano negli incentivi, ovvero le Tesla Model 3 con trazione posteriore RWD.