Novembre elettrico 2023: Model 3 al top

Novembre elettrico 2023: c’è sempre Tesla a trascinare il marcato, ma questa colta non è il Model Y, ma il Model 3 nella nuova versione. 500e solo quarta.

Novembre elettrico 2023: a Tesla un quarto del mercato

Una Tesla tira l’altra e ora il Model Y, a lungo leader, passa il testimone al Model 3, che stacca tutti con 1.956 immatricolazioni in novembre. Se guardiamo al totale delle elettriche vendute nei primi 11 mesi dell’anno, ci accorgiamo che le due Tesla assieme valgono più di un quarto del mercato. Ovvero 15.044 auto vendute su un totale di 59.839. Da notare che nello stesso periodo del 2022 gli stessi due modelli erano a circa 5 mila immatricolazioni complessive. Tornando ai dati di novembre, troviamo al terzo posto la Dacia Spring, l’unica (Tesla a parte) ad andare oltre le 500 auto vendute. La Fiat 500e resta al quarto posto, a quota 422, a pari merito con l’eterna Smart EQ. Per la prima volta fa capolino nella top ten la Jeep Avenger, a quota 246, davanti a MG 4, Audi Q4, Smart #1 e BMW iX1.

La quota delle EV sale al 5,6%, calano le plug-in: 4,1%

Nel complesso la quota di mercato delle elettriche è salita in novembre al 5,6%, con 7.960 auto vendute, risollevando anche la deludente media del 2023 (ora al 4,1%). Siamo comunque lontani dalle percentuali di mercato dei principali mercati europei, che valgono tre volte tanto. Gli italiani amano ancora le motorizzazioni a benzina, che in novembre sono risalite al 27,8% di quota, mentre il diesel segna una leggera contrazione, scendendo al 14,7% di share. Il Gpl si ferma al 9,7%, mentre continuano ad andare forte le ibride, che sfiorano il 38% di quota nel mese. Ma si tratta in prevalenza di mild hybrid (26,5%), con un minimo apporto dell’elettrico, mentre le full hybrid non vanno oltre l’11,4%. Cala infine la quota di mercato delle ibride plug-in (PHEV), scese al al 4,1%.

Tesla Model 3 restyling 2024: prova di maturità superata

