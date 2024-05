L’ultima di Salvini anti BEV: ricordate la lezione del TV color?

Carlo si è segnato l’ultima “uscita” di Salvini: «Dire di no a benzina e diesel è una fesseria. I nostri incentivi per le elettriche vanno in Cina». E ha deciso di rispondere. Inviate domande e osservazioni a info@vairlettrico.it

“Non passa giorno senza assistere alle sparate contro le BEV. L’ultima in ordine cronologico è quella di Salvini. Se la prende con gli incentivi che andrebbero a foraggiare le auto asiatiche.

I benpensanti che ci governano, pensano di risolvere i problemi tagliando delle misure incentivanti che hanno finora alimentato una complessa filiera. La produzione avviene – e questo è innegabile – in Cina. Ma cosa significa ciò? Dove si origina il problema?

I fatti ci dicono che l’industria occidentale, e quella europea in particolare, non ha creduto né investito nelle nuove tecnologie che stanno dietro e dentro le BEV (acronimo di Battery Electric Vehicle si intende auto al 100% elettrica).

Il vantaggio dei cinesi? hanno capito prima che la nuova tecnologia avrebbe vinto

Per capirci: una macchina elettrica è un prodotto molto avanzato e tecnologicamente complesso. La genesi di una BEV parte dagli investimenti in ricerca e sviluppo delle industrie automobilistiche. Si parte con l’assunto che le ICE (con questa sigla indichiamo gli Internal Combustion Engines, ovvero i motori a combustione interna, benzina e diesel), hanno una fine segnata per l’insostenibilità ambientale nell’immediato e per penuria di materia prima (sono carburanti di origine fossile), nel medio e lungo termine.

Una forte e crescente preoccupazione per l’ambiente e il cambiamento climatico, ha dato il via alla transizione verso una mobilità sostenibile. Scelta inevitabile e sempre più urgente. In questo contesto, l’Unione Europea ha adottato un provvedimento che prevede il passaggio dalle auto con motore endotermico alle auto elettriche per il 2035.

Appurato ciò le industrie automobilistiche, ed in special modo quelle nostrane, hanno fatto “orecchie da mercante”. Non hanno creduto (e a tutt’oggi non credono) nelle BEV. Si sono quindi arroccate sulle proprie posizioni confidando sul fatto che il Green Deal (“patto verde”) europeo, venga ridimensionato per (secondo loro) oggettive impossibilità di conseguirne il traguardo prefissato.

Insomma, ancora una volta, le industrie non hanno scommesso sul futuro ma sul loro passato (seppur glorioso). La mancanza di investimenti in ricerca e sviluppo, unita alla mancata prospettiva di acquisizione di nuovi mercati, si concretizza nel congelamento delle offerte esistenti. Tradotto: affinano i modelli in produzione non confidando affatto nello sbocco in nuovi mercati.

L’attendismo non paga. Anzi, rovina

In nome della salvaguardia del prodotto nazionale, si vogliono applicare politiche protezionistiche volte a parare il deretano alle industrie dalla “invasione” di prodotti provenienti dal Sol Levante.

Sono norme solo apparentemente giuste e razionali. Ma condannano inevitabilmente i nostri siti produttivi a divenire sempre più marginali, fino alla loro definitiva scomparsa nel medio termine.

I produttori e certi politici sono allineati su una politica attendista: aspettano alla finestra confidando sulla presunta bolla delle macchine elettriche.

Per capire il danno che le politiche attendiste possono provocare, c’è un esempio da manuale nel che ha riguardato il nostro Paese. Sto parlando della scelta scellerata di rimandare l’adozione della tv a colori in Italia.

La TV in Italia mosse i primi passi sperimentali a Torino nel 1934, ma solo il 3 gennaio nel 1954 iniziò la programmazione ufficiale con il primo canale televisivo italiano a 625 linee in bianco e nero.

S.E.C.A.M o P.A.L? Un surplace di sette anni che distrusse l’elettronica italiana

Nel frattempo negli Stati Uniti, dopo varie sperimentazioni – sempre nel 1954 – partiva la TV a colori con standard NTSC. In Europa i colori arriveranno 20 anni più tardi: nel 1967 in Francia, Germania e Regno Unito.

L’Italia, tanto per cambiare notevolmente in ritardo, vedrà la tv a colori solo nel 1977, nonostante fossimo tecnicamente in grado di trasmettere a colori già dal 1961. In quell’anno nasceva il secondo canale, quale migliore opportunità per inserire le trasmissioni a colori?

Il ritardo avvenne per motivi politici. In quel periodo in Parlamento si dibatte l’adozione del sistema di trasmissione tra i sostenitori del francese S.E.C.A.M. e quelli del tedesco P.A.L.

L’Italia si stava orientando sul sistema migliore, che era il tedesco P.A.L., ma pressioni politiche d’Oltralpe spingevano affinché fosse optato per il S.E.C.A.M. di proprietà dei francesi.

La R.A.I. e l’Istituto Superiore delle Poste e Telecomunicazioni, per accontentare le istanze francesi, condussero un supplemento d’indagine che scatenò invece un gioco al rialzo fra Germania e Francia soprattutto sul piano politico-industriale.

L’allora amministratore delegato RAI Ettore Bernabei, conscio della superiorità del sistema P.A.L., ricorse a un espediente originale: in occasione delle Olimpiadi di Monaco fece allestire nel salone degli arazzi di Viale Mazzini due file di televisori, una trasmetteva in P.A.L. e l’altra S.E.C.A.M.. E tutti videro la differenza e la Rai si orientò sul P.A.L..

Ma per arrivare al colore ci vollero altri cinque anni, perché l’introduzione del colore fu osteggiata da una politica economica pubblica ottusa, che evidentemente vedeva la televisione a colori come un lusso che gli italiani non si potevano permettere.

Anche l’industria automobilistica italiana si oppose, preoccupata che il nuovo consumo durevole (la TV a colori) costituisse una pericolosa alternativa all’acquisto della seconda macchina.

L’Italia, come per tutte le grandi decisioni, si trovò ad essere oggetto di richieste contrastanti dopo che la commissione tecnica si era espressa in favore del P.A.L.

E come risultato ottennero il fallimento dell’industria elettronica italiana, che non vendeva più televisori in bianco e nero e non poteva ancora produrre televisori a colori.

Quelli che non hanno capito che l’auto elettrica è una grande opportunità

Questo “Ripassino” di storia per rammentarvi come vanno le cose nel nostro Bel Paese. Occorre far svegliare i nostri capitani di industria. O meglio, occorre proprio che se ne formino di nuovi.

Persone lungimiranti. Gente che vede al di là del proprio naso.

L’avvento delle BEV non deve essere visto come un fenomeno calato dall’alto, per l’imposizione di un perfido destino. Il mercato delle auto elettriche è, invece, una grossa opportunità. I brevetti, e le tecnologie derivate, che ruotano intorno a questo settore, possono smuovere un settore di per sé stesso in crisi.

Come visto l’atteggiamento attendista provoca danni enormi. Qui ad attendere sono tutti gli attori coinvolti: le industrie che aspettano, sperando di intervenire al momento opportuno; i consumatori, che attendono l’araba fenice della macchina con la stessa autonomia e tempi di ricarica di una termica.

Nel frattempo ad Oriente hanno già investito. Offrono già prodotti eccellenti a costi accessibili. Quando il gigante europeo si sveglierà dal lungo letargo si accorgerà che sarà troppo tardi per rimediare. Allora varrà ancora il vecchio adagio “chi dorme non piglia pesci”. Ma restando nell’ittica un proverbio cinese recita “Se vuoi sfamare un uomo per un giorno, dagli un pesce, se vuoi sfamarlo per sempre insegnagli a pescare”. Non accontentiamoci del pesciolino regalato. Andiamo a pescare!„ Carlo Notarianni

Dalla Motor Valley all’E-Valley

Risposta-Vaielettrico sottoscrive. E non da oggi. Nel 2021 pubblicammo un libro con le storie di 100 aziende della Motor Valley emiliano-romagnola (che ribattezzammo E-Valley) già allora pronte a raccogliere la sfida della transizione dalla trazione termica a quella elettrica.

Lo presentammo in un convegno a Ecomondo-Key Energy, chiamando come testimonial un qualificato panel di imprenditori e studiosi. Il messaggio fu: «Se arrivi in ritardo alla stazione non sdraiarti sui binari sperando di fermare il treno. Corri per salirci sopra».

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-