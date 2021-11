L’E-Valley a Ecomondo-Key Energy: parlano i protagonisti

L’E-valley c’è già: abbiamo vista all’opera, con gran parte dei suoi protagonisti, a Ecomondo-Key Energy. Questo grazie all’iniziativa di Vaielettrico e MOTUS-E con il sostegno di Italian Exibition Group. Si è raccontata nella giornata-evento del 27 ottobre e si è messa in vetrina al padiglione D7, negli spazi espositivi condivisi e negli stand di Vaielettrico, SIFA’ e Reinova.

L’E-Valley raccontata dai protagonisti

Nel video di copertina e nelle videointerviste qui di seguito la raccontano i protagonisti in prima persona. E Vaielettrico l’ha messa nero su bianco nel libro “E-Valley, volti e storie della Terra dei Motori”.

L’E-Valley e i suoi protagonisti si raccontano in queste intervista raccolte fra i relatori del convegno organizzato a Ecomondo-Key Energy.

Vincenzo Colla, Assessore regionale allo Sviluppo e alla Formazione: l’mpegno della Regione Emilia-Romagna sul fronte della formazione delle competenze e nel sostegno alle aziende della filiera dell’E-Valley e ai suoi protagonisti.

Giorgio Prodi del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara, curatore dello studio sulla transizione elettrica della filiera automotive nella Motor Valley emiliana. La transizione richiede innovazione, flessibilità e velocità.

Sonia Bonfiglioli, presidente di Bonfiglioli Group e vicepresidente di Confindustria Emilia Area Centro: per le aziende la transizione elettrica è un passaggio epocale e inevitabile.

Paolo Ghinolfi, amministratore delegato di SIFA’, Gruppo Bper Banca: la transizione non può avvenire in modo scomposto; le aziende dei servizi devono aggregare tutta la filiera per coordinare gli sforzi e dare priorità al cambiamento

Marco Righi, presidente e fondatore della reggiana Flash Battery: la Motor Valley deve per forza evolversi nei prossimi anni; ha bisogno di continuare ad investire soprattutto nelle batterie che oggi sono monopolizzate dall’Asia.

Leo Cantergiani, fondatore e presidente di Tecnoelettra Group: la tecnologia elettrica coinvolge ormai tanti mondi, dal motorsport alle due ruote e recentemente anche la nautica e le macchine agricole e da cantiere.

Giuseppina Gualtieri, presidente di TPER e promotrice del servizio di car sharing elettrico bolognese Corrente: il progetto ha tre anni di vita, ha già 35 mila clienti e ora da Bologna è arrivato a Ferrara e Rimini. E’ un tassello fondamentale di un nuovo sistema di mobilità sostenibile.

Ecomondo-Key Energy riparte di slancio

Ecomondo e Key Energy, i due saloni dedicati all’economia circolare e alle energie rinnovabili di Italian Exhibition Group si sono chiusi con risultati superiori a ogni più rosea previsione. Quasi l’85% di presenze rispetto all’ultima edizione pre-covid, più di 1.080 marchi presenti a tutto quartiere per il 90% della superficie, 500 ore di convegni e seminari, con il decennale degli Stati Generali della Green Economy. Sono numeri che confermano il successo delle due storiche manifestazioni di Rimini.

Bioeconomia circolare, risorse idriche, trattamento dei rifiuti e processi di digitalizzazione da un lato. Produzione elettrica rinnovabile, efficientamento energetico e mobilità sostenibile dall’altro. A Rimini hanno avuro una visibilità internazionale. E l’occasione di mettere in vetrina importanti innovazioni.

Appuntamento a primavera con nuovi progetti

Italian Exhibition Group dà l’appuntamento al mondo della Green Economy e delle energie rinnovabili al 2022, anno in cui è da segnare in calendario anche il nuovo evento SOLAR EXHIBITION AND CONFERENCE by Key Energy, dal 23 al 25 marzo 2022 nel quartiere fieristico di Rimini: una tre giorni dedicata esclusivamente all’industria dell’energia solare e alle sue filiere con area espositiva, convegni, incontri e dibattiti.

L’evento, si terrà in contemporanea con la seconda edizione di FORUMTECH. E’ l’evento di formazione e informazione di ITALIA SOLARE organizzato il 23 marzo 2022.

Sempre nel 2022, in programma anche due eventi internazionali: CDEPE – Chengdu International Environmental Protection Expo powered by Ecomondo, la più grande fiera di tecnologia verde nel mercato della Cina occidentale, dal 20 al 22 maggio 2022 a Chengdu (e quest’anno dal 18 al 20 novembre) e Ecomondo Mexico, dal 12 al 14 luglio 2022 a León, organizzato in partnership con Deutsche Messe.

