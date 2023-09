Lotus, Ford, Peugeot e Tesla / Settimana flash

Lotus Emeya, nuova hyper-GT – Ford Mustang Mach-e in versione rally – I numeri della Peugeot e-3008 – Supercharger a quota 50 mila / Settimana in 4 flash

Lotus Emeya, la GT che va da 0 a 100 in 2,8″

Lotus ha presentato Emeya, definendola “la sua prima hyper-GT a quattro porte“, in un’ anteprima a New York. La versione di punta presenta un sistema a doppio motore ad alta potenza, capace di raggiungere una velocità superiore a 250 km/h. Con accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2,8 secondi, piazzandola tra le GT elettriche più veloci al mondo. La batteria ha una capacità di 102 kWh, per un’autonomia vicina a quella della Eletre, quindi circa 600 km WLTP. Quanto alla ricarica, nelle stazioni HPC da 350 kW, è possibile aumentare l’autonomia fino a 150 km in 5 minuti e fino all’80% in 18 minuti, assicura la Lotus. Tra le caratteristiche del nuovo modello, in arrivo nel 2024, l’aerodinamica attiva, come la griglia anteriore attiva, il diffusore posteriore e lo spoiler posteriore.

Lotus e…/ Versione rally per la Mustang Mach-e

Arriva la versione rally della Ford Mustang Mach-e, con alcune modifiche al telaio e una impostazione di guida studiata per l’off-road leggero, oltre che per la sportività. La base da cui si è partiti è la versione GT da 358 kW, con i due motori elettrici, ma qui la coppia massima aumenta leggermente, a circa 880 Nm. Tanta roba. La batteria ha 91 kWh di capacità, in grado quindi anche di supportare lunghi viaggi. L’inedita modalità di guida RallySport dovrebbe offrire uno “smorzamento più aggressivo per una migliore manovrabilità nelle curve strette”. Con i sistemi di controllo elettronico ottimizzati per la guida su superfici sconnesse, consentendo angoli di deriva più ampi. Una sospensione speciale con ammortizzatori MagneRide e molle opportunamente adattate aumenta l’altezza da terra di 20 mm. Pneumatici Michelin CrossClimate 2 su cerchi da 19 pollici.

Peugeot e-3008 con una versione da 700 km

Prime immagini ufficiali della nuova Peugeot e-3008, che nasce sull’inedita base tecnica STLA Medium di Stellantis. Il Suv francese sarà disponibile in tre diverse motorizzazioni, inclusa una configurazione a quattro ruote motrici. Le batterie tra cui scegliere saranno due: la più capace, ben 98 kWh, garantirà fino a 700 km di autonomia, mentre la versione meno costosa si fermerà a 500 km. Sono tutti numeri he fanno capire che non si tratta certo di un’auto alla portata di tutti. Il sito francese Automobile Propre azzarda un listino che parta da almeno 50 mila euro, visto che la versione ibrida plug-in è a quota 45 mila. Ne sapremo di più quando martedì 12 settembre, quando la e-3008 verrà presentata ufficialmente. Sulla stessa base tecnica è atteso per il 2024 anche il Suv elettrico dell’Alfa Romeo, il primo modello a batterie dalla marca milanese .

I Tesla Supercharger sono 50 mila in tutto il mondo

Non solo auto: Tesla è arrivata a 50.000 Supercharger in tutto il mondo, impiegando poco più di un decennio per tagliare questo traguardo. I primi caricatori furono installati negli Stati Uniti nel settembre 2012, in contemporanea con le prime consegne del Model S. L’intuizione di Elon Musk fu che senza un’adeguata rete di ricarica l’elettrico non avrebbe sfondato, iniziando a installare Supercharger nello scetticismo generale. Il sito americano Electrek parla di un modo spiccio di risolvere l’annoso dilemma dell’uovo e della gallina. Creando quella che oggi è la rete più capillare al mondo. Oltre che tra le migliori in assoluto per soddisfazione del cliente. Da qualche tempo, poi, i Supercharger sono aperti anche agli automobilisti di altre marche (in Europa siamo al 70%). In Italia già a inizio anno i caricatori Tesla avevano superato quota 400.