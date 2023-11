La Del Mar ancora non è in strada che già si parla della moto che arriverà dopo. La Livewire S2 Mulholland sarà più lunga, più leggera e più bassa. La vedremo già nel 2024?

Come arriviamo alla Livewire S2 Mulholland? La Del Mar in Europa non è ancora arrivata. Anzi, da appena un mese è possibile ordinarla e solo in certi Paesi (Francia Germania, Olanda e Regno Unito). Parlare del modello che verrà dopo sembra quindi un po’ strano, ma in casa Livewire già qualcosa bolle in pentola… da parecchi mesi. I primi segnali, come riporta motorcycle.com, sono arrivati ad aprile, quando Livewire ha depositato il marchio Mulholland negli Stati Uniti. Ma fin qui parliamo solo di un nome e tra l’altro celeberrimo, Mulholland Drive infatti è una delle più conosciute strade del mondo e vera e propria icona americana.

Fin qui nulla di particolare quindi, ma quando quest’autunno Livewire ha iniziato a registrare il marchio anche in diversi Paesi stranieri allora il mistero si è infittito. Era un nome perfetto per un nuovo modello elettrico (proprio sulla scia della Del Mar) mancava solo la prova regina.

Livewire S2 Mulholland, cosa cambia dalla Del Mar

Prova che è stata la stessa Harley-Davidson a fornire involontariamente. Infatti sepolti nel nuovo manuale di uso e manutenzione del Livewire S2 Del Mar 2024 ci sono chiari riferimenti proprio alla S2 Mulholland che avrà la sigla “S2MH”.

Dai documenti, che evidentemente sono bozze sfuggite più o meno di mano, si evincono anche alcuni numeri. Se fossero confermati l’erede della Del Mar sarebbe abbastanza simile nella struttura, quasi certamente costruita sulla stessa piattaforma S2 Arrow. Cambiano leggermente alcune misure: il passo aumenterà di 1,52 cm; l’altezza della sella sarà di circa mezzo centimetro inferiore e sarà di crica 3,2 kg più leggera.

Inoltre dal manuale si deduce che nella S2 Mulholland non sarà disponibile la funzione Flat Track (che disattiva l’ABS). Un dettaglio che conferma la sensazione già anticipata dal nome. Se Del Mar infatti si ispira a un celebre circuito di Flat Track, Mulholland ci indica come questa nuova Livewire sia pensata più per godersi le curve vista oceano che sgommare sullo sterrato.



