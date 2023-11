Linate e Malpensa sempre più green con eMago

Linate e Malpensa sempre più green: il trasporto aereo è uno dei settori più critici per le emissioni e i due scali milanesi hanno iniziato un percorso virtuoso.

Linate e Malpensa, si parte dall’energia per le operazioni di terra

Sea, la società che gestisce i due aeroporti, ha presentato al Parlamento europeo il progetto eMAGO per l’elettrificazione degli scali. Il piano è finanziato da Cef (Connecting Europe Facility), programma dell’Unione europea gestito dall’Agenzia Esecutiva Europea per Clima, Infrastrutture e Ambiente (Cinea). “È un percorso lungo e complesso, ma è nel nostro Dna cercare soluzioni, fare da apripista introducendo tecnologie innovative per raggiungere l’obiettivo zero emissioni“, spiega Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports. “Aeroporti di rilievo come Milano Linate e Milano Malpensa”, aggiunge Paloma Aba Garrote, Direttore di Cinea, “emergono come pionieri nella guida della transizione verde verso gli aeroporti del futuro“. Il piano prevede l’implementazione di 84 Aircraft Ground Power Units (Agpu), di cui 34 a Linate e 50 a Malpensa, per fornire energia agli aeromobili durante le operazioni di terra. Dopo l’atterraggio e prima del decollo.

Previste anche 94 stazioni di ricarica per mezzi elettrici

L’attivazione di queste unita’ consente di eliminare l’uso dei generatori di bordo, gli Auxiliary Power Unit (Apu) e di terra, alimentati da carburanti fossili. Con conseguente riduzione di emissioni di CO2 e altri inquinanti generati dalle operazioni aeroportuali. Gli aeroporti di Milano già nel 2027 saranno così allineati alla Alternative Fuel Infrastructure Regulation, che prevede entro il 2030 alimentazione solo elettrica fissa per gli aerei in sosta. eMAGO prevede inoltre l’implementazione di 94 stazioni di ricarica, 31 a Linate e 63 a Malpensa, sia airside che lanside, per alimentare i veicoli aeroportuali. Oltre che 100 ‘prese di ricarica intelligenti’, Smart Power Sockets, (20 a Linate e 80 a Malpensa) per alimentare i mezzi di rampa e di servizio agli aerei (Ground Support Equipment – GSE). Il valore del finanziamento è di 4,4 milioni di euro, costo totale del progetto 14,67 milioni, mentre la durata del progetto è di 36 mesi.