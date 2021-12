Spuntano le colonnine Free to X negli aeroporti di Milano

Arrivano le stazioni di ricarica, con colonnine superfast, negli aeroporti di Milano. SEA, società di gestione degli scali di Milano Linate e Malpensa ha aggiudicato l’incarico di installarle a Free To X, società del Gruppo Aspi dedicata ai servizi per la mobilità in chiave sostenibile. L’energia erogata sarà infatti 100% green. Free to X sarà in partnership con Atlante, società del Gruppo Nhoa per i servizi di energy management.

Quattro i punti che ospiteranno gli impianti di ricarica di ultima generazione e ad alta velocità nelle aree esterne degli scali: uno a Linate, uno a Malpensa e due nei Terminal di aviazione privata presenti sui due aeroporti. Tutte le stazioni saranno accessibili al pubblico e progettate in modo che siano utilizzabili da automobilisti a ridotta mobilità. I lavori di installazione partiranno in gennaio per concludersi entro l’estate.

A Linate le colonnine saranno sei, quattro delle quali HPC da 300 kW. L’impianto potrà ospitare 10 veicoli contemporaneamente in carica. La stazione di ricarica ultraveloce sarà dotata anche di pensiline. A Milano Malpensa verrà realizzato invece un impianto di quattro colonnine, di cui tre ultrarapide, che permetterà di gestire fino a sette autovetture contemporaneamente. Nelle aree esterne ai Terminal per l’aviazione privata ogni impianto disporrà di due colonnine, una delle quali ultraveloce, per un totale di 4 punti di ricarica.

Le colonnine negli aeroporti di Milano saranno operativa 24 ore su 24 e gli utenti potranno pagare le ricariche con le App e le RFID Card dei pricipali provider, ma anche con carta di credito.

Free To X è nata per dotare di impianti di ricarica le principali stazioni di servizio autostradali. Entro il 2023 realizzarà 100 stazioni di ricarica elettrica sulla rete di Autostrade per l’Italia, secondo le disposizioni del PNRR e della Legge di stabilità.

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—