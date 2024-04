Le stime dell’IEA: l’auto elettrica farà molto male al petrolio

L’auto elettrica farà molto male al petrolio. Secondo il Global Outlook dell’IEA appena pubblicato, dopo un 2023 da record le vendite mondiali saranno robuste anche quest’anno coprendo circa il 20% del mercato. E continueranno ad accelerare per tutto il prossimo decennio.

La svolta elettrica è destinata quindi a “rimodellare l’industria automobilistica globale” e l’auto elettrica contribuirà a “ridurre significativamente il consumo di petrolio per il trasporto su strada“, si legge nel Global Outlook sulle EV dell’International Energy Agency, ritenuto a ragione il più completo e autorevole al mondo. Che conferma i contenuti del nostro recente articolo sulla presunta e a torto sbandierata “bolla dell’auto elettrica”.

Spazia però su tutte le tipologie di veicoli, camion e due ruote compresi. E registra dati di mercato, prezzi, origine dei prodotti, utilizzo, caratteristiche tecniche dei mezzi finiti e delle batterie. Una massa di dati impossibile da sintetizzare.

Vendite record nel 2023 e il bis nel 2024

Il documento stima che le vendite globali di auto elettriche raggiungeranno nel 2024 quota 17 milioni, contro i circa 14 milioni del 2023 (+35% sul 2022). Nel primo trimestre, infatti, le vendite sono cresciute di circa il 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, un tasso simile a quello dell’anno precedente. Il numero di auto elettriche vendute nei primi tre mesi è più o meno equivalente al numero venduto in tutto il 2020.

La crescita sarà spettacolare in Cina (circa 10 milioni, con il 45% di tutto il mercato auto). Negli Stati Uniti si prevede che circa un’auto venduta su nove sarà elettrica, mentre in Europa, nonostante le prospettive generalmente deboli per le vendite di auto e la graduale eliminazione dei sussidi in alcuni paesi, le elettriche sono ancora destinate a rappresentare circa una su quattro vendute.