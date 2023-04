La ricarica è un parking, di nuovo a Riva…

La ricarica è un parking e capita di nuovo a in una stazione AGS di Riva del Garda, dove Paolo Mariano ha girato un video che ha già fatto 150 mila visualizzazioni. Riproponendo un problema che ricorre nelle località di vacanza.

La ricarica è un parking e rifornire è impossibile

Le foto che vi mostriamo sono state scattate la sera del 24 aprile, alla vigilia della Festa di Liberazione. Ce le ha inviate un lettore, con questo breve racconto: “Passando per il parcheggio di via Cannella a Riva del Garda, ero tentato di fare una piccola ricarica alle colonnine da 22 kW, ma…. Sorpresa! Due auto non collegate occupavano entrambi gli stalli. Una addirittura aveva i cavi sul cruscotto (forse per non farsi multare?!?). Erano le 9 di sera, ma gli stalli a pagamento si pagano fino alle 10.… Per un istante sono stato tentato di mettere la mia Skoda Enyaq di traverso, collegarla ed aspettare per divertirmi un po’, ma poi ho lasciato perdere. Sono pur sempre in vacanza, ed una rissa anche solo verbale non è nelle mie corde…. Grazie per il vostro lavoro, molto obiettivo ed utile“.

Nelle località turistiche il vizietto è sempre più diffuso

Sia chiaro: non vogliamo mettere in cattiva luce una bellissima località come Riva del Garda. Anche in occasione del video che vedete sopra, con un caso identico, abbiamo rimarcato che la Polizia Locale è intervenuta con prontezza. Anche se in un quadro normativo non semplice da applicare. Il problema è generale: con l’arrivo della stagione turistica e il traffico che aumenta, ovunque le piazzole di ricarica vengono usate tranquillamente come parcheggi. Senza rispetto per chi poi deve rifornire. Non è solo un abuso fa sanzionare. È anche un mettere in cattiva luce le località interessate, che spesso ospitano turisti in arrivo dal Nord Europa in auto elettrica. Ergo: serve maggiore severità, oltre a chiare indicazioni che non si tratta di parcheggi. Del resto chi mai parcheggerebbe nello spazio in cui si fa benzina nei self service?