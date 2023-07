Le moto elettriche per sconfiggere i carri armati. L’esercito UK ci sta...

L’esercito di sua maestà sta valutando l’impiego di moto elettriche in funzione anti carro. Veicoli veloci, capaci di muoversi suo ogni terreno e soprattutto silenziosi.

Nella storia la guerra purtroppo è sempre stato un incredibile acceleratore tecnologico. Fortunatamente nell’ultimo mezzo secolo la società civile ha guidato l’evoluzione nella maggior parte di settori. E così, moto elettriche concepite per mezzi ricreativi trovano un secondo impiego in operazioni di guerra.

Non è un’idea nata oltre Manica infatti, ma già vista sui campi di battaglia ucraini. Da mesi l’esercito di Kiev ha dotato le dirt bike Delfast di un supporto in grado di ospitare un lancia missili anticarro. Il vantaggio tattico è ovvio: permette di avvicinarsi rapidamente, furtivamente e silenziosamente ai carri armati nemici e di colpirli prima di ritirarsi con altrettanta rapidità.

L’esercito britannico sta prendendo in considerazione l’utilizzo di veicoli simili da impiegare per lo stesso scopo. Ad annunciarlo sono stati il segretario alla Difesa Ben Wallace e il capo di stato maggiore della difesa, l’ammiraglio Sir Tony Radakin, durante un a rassegna di tattiche militari.

Stealth H-52 OFF ROAD, la moto in test

E’ stata l’occasione per presentare nuove tecnologie e tra droni e sistemi informatici è comparsa sul campo di battaglia (simulato) anche la Stealth H-52 OFF ROAD, la moto elettrica che l’esercito britannico sta valutando di arruolare. Sono veicoli estremamente leggeri, circa 60 kg, e hanno un’autonomia di poco superiore ai 50 km. Sono in grado di raggiungere gli 80 km/h e costano circa 8.300 euro.

Il Times riporta che sono stati testati anche veicoli senza dotati di torrette di fuoco e altre armi fantascientifiche come fucili laser e cannoni a microonde in grado di abbattere i droni nemici.

