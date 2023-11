Le Free to X di Linate? Usate come parcheggio, abusivo e gratuito, da chi ha già finito la ricarica da tempo. Andrea documenta l’ennesimo abuso. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Le Free to X di Linate? Fingono di ricaricare e vanno a pranzo

“Segnalo la solita genialità italiana. Aeroporto internazionale di Milano Linate, dieci (10 !!) stalli ad alta velocità di Free to X occupati. Otto dei quali bloccati da vetture con carica terminata da molto tempo, magari con pochissimi kWh caricati. La FURBIZIA italiana: perché pagare un posteggio a pagamento a quasi 2 euro l’ ora, se posso lasciare lì la vettura senza che nessuno mi possa dare la multa??? Magari con una vettura che non arriva nemmeno alla velocità della colonnina e potrebbe tranquillamente stare in una ricarica lenta. Non importa se qualcuno magari deve ricaricare la vettura per tornare a casa e ha bisogno di qualche kWh ad alta potenza, ci sono i fessi che occupano e vanno a pranzo …Ma dove vogliamo andare? Da noi non basta la transizione energetica/ ecologica, ci vuole la transizione di cervello!“. Andrea

Dovrebbe scattare la multa, ma quasi mai accade…

Risposta. È desolante vedere che non sono solo gli automobilisti “termici” a usare gli stalli di ricarica come parcheggio. Gli stessi “elettrici” ne abusano, lasciando l’auto in sosta ben dopo la fine-ricarica, soprattutto in luoghi in cui lasciare l’auto è un problema come Linate. In realtà la Polizia Locale sarebbe tenuta a sanzionare questi abusi. Il Codice della Strada prevede che il divieto di sosta “vale anche per gli stessi veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica. O se hanno completato da oltre un’ora l’operazione“. Il problema è che i vigili quasi sempre sono in tutt’altre faccende affaccendati. E, se anche intervengono, raramente sanzionano (e tanto meno decidono per la rimozione), come dimostra anche il VIDEO riprodotto qui sopra. Non è facile appurare da quando la ricarica è terminata e così si lascia correre. A perderci sono in due: chi veramente deve ricaricare, come Andrea. E chi le colonnine le ha installate, con investimenti cospicui, perdendo incassi.