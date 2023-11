Free to X fa 100 punti di ricarica, di cui 82 in autostrada. Ultima installazione sulla A 14 Bologna-Taranto: 4 colonnine 200kW nell’area di servizio Bevano Est.

Free to X fa 100: 82 in autostrada, l’ultima in A14 tra Cesena e Forlì

Chi l’ha detto che in autostrada non c’è modo di ricaricare? Marciando a tappe forzate, la società di Autostrade per l’Italia è riuscita a compare i ritardi accumulati durante la gestione Benetton-Castellucci. Il piano, annunciato nel gennaio 2021, era partito nel maggio dello stesso anno, grazie a un investimento in autofinanziamento di 70 milioni di euro. Al momento del lancio, in effetti, il n.1 di Autostrade per l’Italia,Roberto Tomasi, parò di un costo per stazione di circa 600 mila euro, con ricariche HPC fornite da alla Alpitronic di Bolzano. Prima inaugurazione: la stazione di ricarica di Secchia Ovest, a Modena Nord. A oggi, come si diceva, sono state attivate 82 stazioni in autostrada, che permettono trovare una colonnina di ricarica a una interdistanza di 50 km. Bevano Est, l’area oggetto della nuova installazione, si trova sulla A14 al km 654, in direzione Bologna, tra le uscite Cesena Nord e Forlì.

Le colonnine sono 582 in tutto, di cui 398 HPC ad alta potenza

Le stazioni sono distribuite in tutto il territorio, con 47 aree di servizio servite nel Centro-Sud e 53 nel Centro-Nord, per un totale di 582 colonnine. Di queste, 398 sono ad alta potenza e 184 con potenza pari a 64kW Type2 per la ricarica in AC fino a 22kW e CHAdeMO in DC. Campania, Lazio, Emilia-Romagna e Lombardia sono le regioni con il maggior numero di stazioni di ricarica, 59 in totale. Ma da tempo Free to X è uscita dal solo ambito autostradale, grazie in particolare alla sinergia con SEA, la società che gestisce gli scali di Milano Linate e Malpensa. Portando il progetto di elettrificazione nei due aeroporti con 27 punti di ricarica che sono operativi 24 ore su 24 alimentate con energia 100% rinnovabile. All’epoca della nascita di Free to X parlò di un piano per installare 136 stazioni di ricarica, per cui il lavoro dovrebbe proseguire nei prossimi mesi.