Le EV sfiorano il 17% in Francia, primo bilancio ’23

Le EV sfiorano il 17% in Francia. Per la precisione la quota di mercato sale al 16,8%, dal 13,3% del 2022, con quasi 300 mila auto vendute, nuovo record.

Le EV sfiorano il 17% e Tesla fa la parte del leone

I dati del mercato italiano sono attesi per le 18 del 2 gennaio, quando Anfia e Unrae dirameranno il consuntivo 2023. Ma Parigi ha bruciato tutti, con le prime cifre ufficiali diramate dalla Plateforme Automobile. Per la precisione le elettriche vendute sono state 298.522, rispetto alle 203.122 del 2022, con un aumento delle immatricolazioni del 21% anche in dicembre. A festeggiare è soprattutto Tesla, con il Model Y al primo posto con 37.127 consegne. Un dato che fa entrare il Suv di Elon Musk anche nella top ten delle auto più vendute in assoluto, all’ottavo posto, davanti alla Dacia Duster. Ma è il dato complessivo delle immatricolazioni a impressionare ancora di più. Con 64.041 auto vendute, Tesla ha superato marchi storici come BMW, Mercedes e Ford, forti di gamme ben più ricche e con ogni tipo di motorizzazione.

Nel 2024 tutto cambia: nuovi bonus, C3 e R5 in arrivo

Ora gli occhi sono già rivolti al 2024, anno in cui il mercato francese sarà condizionato da due novità molto importanti. La prima è la rimodulazione degli incentivi, che taglia fuori le auto che sono prodotti in Paesi (la Cina in primis) in cui il processo produttivo è considerato poco sostenibile. Escludendo così auto di successo come la Tesla Model 3, la Dacia Spring e la MG 4. La seconda è l’arrivo di auto di marchi locali con prezzi molto più competitivi, ovvero la Citroen C3 e la Renault 5, entrambe con listini che partono da 24-25 mila euro (meno bonus). Tornando ai dati 2023, le ibride plug-in sul mercato francese valgono poco più della metà delle elettriche, con il 9,2% di quota e 162.952 immatricolazioni. Sommando i dati di EV e plug-in con le ibride (mild più full), si arriva al 50,2%, segno di una tendenza sempre più netta all’elettrificazione.