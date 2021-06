Le emissioni delle auto elettriche? Ve le calcola il Touring svizzero

La sfida delle emissioni fra auto elettriche e auto termiche è questione che si trascina da tempo. La combattono, a suon di report, costruttori e automobilisti delle opposte fazioni. E per quanto la gran parte degli studi accademici assegni la vittori alla prime, si continua a leggere che «i moderni diesel Euro 6 cono più sostenibili dei BEV nell’intero arco di vita». Ora la disputa può basarsi su un nuovo strumento: un calcolatore di emissioni messo a disposizione dal Touring Club svizzero (TCS). E’ il primo calcolatore on line al mondo. Il TCS l’ha sviluppato per consentire di confrontare l’impronta di carbonio nell’intero arco di vita di circa 2000 modelli di auto, sia termici che elettrici (qui).

Un calcolatore on line per 2000 modelli

La Ricerca auto TCS, ossia il dispositivo che consentiva finora di calcolare i costi di manutenzione di un veicolo per la sua intera durata di vita, è stata completata con un calcolatore dell’impronta ecologica. Grazie a questo nuovo strumento di calcolo, sviluppato in collaborazione con l’Istituto Paul Scherrer, è possibile determinare l’impronta ecologica di tutte le auto vendute sul mercato svizzero. E’ l’unico del genere al mondo. Tutto l’arco di vita ai raggi x

Il calcolatore dell’impronta ecologica TCS tiene conto di tutti i veicoli commercializzati sul mercato svizzero, che sono circa 2000 attualmente. Si basa su una percorrenza media del veicolo di 200.000 chilometri e tiene conto dei dati dell’Istituto Paul Scherrer (PSI) e di vari uffici federali (USTRA, UFEN). In qualità di partner scientifico, il PSI fornisce anche i modelli di calcolo per l’impronta di CO2, concernente la fabbricazione del veicolo. Impronta ecologica: “Siamo i primi al mondo” Il dispositivo Ricerca auto TCS è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti. «Tutti possono beneficiare dello strumento Ricerca auto TCS. È una cosa che ci sta a cuore _ spiega il direttore generale Jürg Wittwer _. Chiunque desidera di acquistare un’automobile, d’ora in poi può accedere a una piattaforma che propone un aiuto molto concreto ai fini del processo decisionale: dal calcolo dei costi di gestione a questo calcolatore dell’impronta ecologica, unico al mondo». Presentando l’iniziativa, SWI swissinfo.ch, unità internazionale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) che offre servizi giornalistici multimediali in tutto il mondo, ha verificato che, in base al calcolatore, tutti le emissioni delle auto elettriche sono inferiori a quelle delle termiche o ibride. Tenendo ovviamente conto del mix energetico svizzero, particolarmente “pulito” potendo contare su un’ampia quota di idroelettrico e nucleare. Il sito del TCS segue con grandissima attenzione lo sviluppo della mobilità sostenibile e il mercato dei veicoli elettrici. Pubblica annualmente una rassegna dei nuovi modelli BEV, raffrontando prezzi e autonomia. Monitora il mercato assocurativo e lo sviluppo della rete di ricarica sul territorio elvetico.

Nella tabella qui sopra, ripresa dal sito del TCS, sono indicati per esempio i prezzi d’acquisto in franchi svizzeri in rapporto all’autonomia dichiarata dal costruttore. Il franco svizzero è quotato oggi a 1,09 sull’euro.

