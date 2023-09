Le auto costano troppo? Sono cresciute troppo

Le auto costano troppo? Certo, sono tutte carie, fuori portata per molti italiani. E non solo le elettriche. È che per dimensioni sono cresciute a dismisura…

Le auto costano troppo? Sono sempre più grandi…

Qualche giorno fa la Volkswagen ha annunciato che è in arrivo la versione GTI delle sue auto auto elettriche, le ID. E, a corredo dell’annuncio, ha pubblicato uno schizzo in cui compaiono appaiate la prima Golf GTI (mi pare di ricordare sia del 1976) e il nuovo modello atteso per i prossimi anni. Potete fare un confronto voi stessi: dovrebbero essere due auto della stessa categoria, il segmento C, e invece sembrano una quasi il doppio dell’altra. Oppure si può prendere ad esempio quella che oggi è considerata una macchinetta che si guida a 14 anni come la Citroen Ami. Con soli due posti è lunga e 3 metri e 41. La prima Fiat 500, quella del 1957, con quattro posti era solo mezzo metro in più, 2 e 97, e all’epoca era considerata una vera auto, su cui sono cresciute tante famiglie. La 500 di oggi, tanto per dare un riferimento, è lunga 3,57 (con prezzi da 18.500 euro!), la versione elettrica 3,63.

Stanno diventando un oggetto per pochi, non va bene

Certo, l’altezza media degli italiani nel frattempo è cresciuta, ma non in proporzione a quanto sono cresciute le auto. Che continuano ad assumere dimensioni sempre più importanti per mille motivi. Questioni di sicurezza, anzitutto, che hanno imposto di imbottirle di sistemi di protezione e anche di progettarle con una serie di accortezze. Questioni anche di moda, con l’affermasi della Suv-mania. E anche la necessità di ospitare i tanti sistemi elettronici che hanno trasformato le auto in altrettanti computer con le ruote. Da un certo punto di vista l’elettrico poteva essere un antidoto a questa crescita inarrestabile. In fin dei conti i motori sono molto meno ingombranti dei propulsori termici e non hanno bisogno di enormi cofani per ospitarli. Ma il costo delle batterie, tuttora salato, ha indotto i costruttori a puntare solo su modelli medio-grandi, per spalmare meglio la spesa. Resta il fatto che o si troverà il modo di invertire la tendenza, e riprendere a costruire auto più piccole dal prezzo abbordabile, o davvero l’auto diventerà un mezzo per pochi privilegiati. O forse ci penseranno gli odiati cinesi a riempire il vuoto…