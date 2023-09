Ecco la VW GTI, l’elettrica cattiva, che il marchio tedesco svela al Salone di Monaco (5-10 settembre). Per ora è un concept, il modello di serie nel 2027.

Ecco la VW GTI: “100% elettrica, 100% emozione”

Nel Salone di casa la Volkswagen rilancia sull’elettrico, smentendo le voci che danno il nuovo management piuttosto scettico sulla svolta a batterie. Di qui al 2027 verranno lanciati 11 nuovi modelli EV e il marchio venderà solo auto a batterie dal 2033. Quindi due anni prima della data stabilita dall’Europa (ma con sempre più probabile rinvio). Tra le novità ci saranno anche in futuro le versioni GTI della famiglia ID. La show car ID. GTI Concept dà un’idea di come avverrà questo matrimonio tra elettrico e sportività. “La perfetta combinazione di piacere di guida e fruibilità quotidiana: questo è ciò che le tre lettere GTI hanno significato per decenni”, spiega Thomas Schäfer, il capo della marca tedesca. “Con la ID. GTI Concept, portiamo il DNA GTI nell’era elettrica. Qui piacere di guida e sostenibilità sono un connubio perfetto. GTI ha un futuro: per il marchio e per i fan. Un’auto sportiva adatta alla guida di tutti i giorni: 100% elettrica, 100% emozione“.

Prova della verità per la ID.7: partono le prevendite

Ma proprio in questi giorni la Volkswagen è attesa da un’importante prova di mercato. Sono iniziare le prevendite della ID.7, la prima berlina elettrica del marchio, con un’ autonomia fino a 700 km, una sfida diretta a Tesla nel segmento delle elettriche premium. Un primo assaggio della reazione dei potenziali clienti, dopo i giudizi discordanti dei media sul design della ID.7. E anche sul potere di seduzione di un’autonomia mai così estesa. A Monaco intanto VW ha scelto di stare più vicino al pubblico anche con un ricco fuori-salone, con l’Open Space sulla Odeonsplatz, nel centro cittadino. Fino a domenica 10, i visitatori godranno di un ricco programma di incontri che include concerti di Ian Hooper e Loraine. L’idea è “ingentilire” l’immagine del marchio, facendone un love mark, più seducente e non solo legato ai tradizionali valori di solidità dell’industria tedesca.