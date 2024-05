Lavatrici con le ruote? “No, un cavernicolo chi lo dice”

Lavatrici con le ruote? No, è un cavernicolo chi continua a usare questa definizione spregiativa nei confronti delle auto elettriche, ci scrive Stefano. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le mail vammi inviate a info@vaielettrico.it

C’è troppa gente impaurita da quel che può perdere invece di capire quel che può guadagnare

“Sono nato professionalmente in ufficio tecnico di aziende di produzione industriale, e tutto il mio lungo percorso lavorativo si è svolto in tale ambito. Ho avuto in diverse situazioni la mansione di coordinare lo staff tecnico di progettazione in diverse aziende medio/grandi, per la realizzazione di progetti anche di rilevanza nazionale. Di mia natura sono un innovatore. Ed ogni volta che si prospetta una nuova tecnologia sul mercato, come anche i software di progettazione, sono incuriosito dall’esplorarne le capacità di espandere. E o migliorare i progetti realizzati. Purtroppo questa mia caratteristica si è sempre dovuta confrontare con chi preferisce rimanere in confort zone fermo sulle precedenti conoscenze. Più impaurito di quello che può perdere che incuriosito di quello che puó guadagnare. Questi personaggi sono quanto di più negativo esiste per la creazione di un team con l’obiettivo di sviluppare nuovi progetti e fare innovazione“.

Lavatrici con le ruote? Macché, la strada è ormai segnata…

“Purtroppo la situazione è la stessa quando mi confronto con gli haters delle BEV, soggetti terrorizzati dal dover abbandonare la loro dipendenza dalla pompa di carburante. E che per questo ignorano l’enorme vantaggio di mettersi al volante di un’auto che può guidare in autonomia e prevenire gli incidenti. Oltre a dare un innegabile contributo all’ecologia dell’ambiente in cui viviamo. Arrivano persino al punto di definire tali meraviglie della tecnologia ‘Lavatrici’, senza rendersi conto che invece sono loro a comportarsi da cavernicoli. La consolazione è che questi personaggi hanno il destino segnato. L’inarrestabile processo di innovazione li renderà tanto obsoleti quanto inutili, quando la nuova tecnologia sarà dilagante ed a loro sarà preclusa“. Stefano Lazzarini

Risposta. Lasciamoli sfogare, sarò il tempo a dire chi ha ragione. Una cosa è certa: questo atteggiamento di diffidenza, spesso di scherno, è tutto italiano. Il nuovo che avanza fa paura e ci si rifugia nel dileggio, oggi amplificato a dismisura dai social. Un tema sul quale sono stati scritti libri magistrali, tra cui ricordiamo “La paura della modernità” di Piero Melograni. In cui si racconta per esempio di quando, con i primi televisori, c’era chi copriva lo schermo quando la Tv era spenta per il timore che da lì qualcuno ti potesse spiare in casa.