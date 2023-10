L’auto elettrica ci renderà schiavi della Cina? Solo se…

I detrattori dell’auto elettrica sostengono che abbandonare la tecnologia termica, nella quale l’Europa eccelle, è un regalo fatto alla Cina. E’ proprio così, abbiamo chiesto a Nicola Armaroli? In altre parole: sostituiamo la dipendenza dai signori del petrolio con un’altra dipendenza, ancora peggiore, dagli oligarchi del Celeste Impero?

Lo scienziato ammette che oggi l’industria automobilistica cinese gode di un vantaggio tecnologico, legato principalmente alla produzione delle batterie. O meglio: un vantaggio temporale, avendo iniziato a svilupparle con anni d’anticipo rispetto dell’industria dell’auto europea e occidentale.

Bene, aggiunge, bravi loro! E noi europei non saremmo capaci di recuperare il tempo perduto? In fondo abbiamo università di altissimo livello, centri di sviluppo tecnologico senza uguali nel mondo e un tessuto industriale forte e capitalizzato per coprire i costi di un “colpo di reni” che ci riporti spalla a spalla con i cinesi. La conoscenza e l’intelligenza si muovono veloci nel mondo e non hanno radici in nessun luogo.

I grandi giacimenti di petrolio, invece, sono nel sottosuolo di pochi Paesi (nessuno membro dell’Unione Europea) e nessuno potrà mai spostarli.

Ma nemmeno per il litio, il cobalto, il rame e l’alluminio, materie prime indispensabili per le batterie, si può sperare in un’ autosufficienza del nostro continente: e la filiera dell’estrazione-raffinazione è controllata dalla Cina.

Tutto vero, dice Armaroli. Con una differenza, però: il petrolio si estrae, si importa, si raffina poi si brucia; questo ogni santo giorno che dio manda in terra. Il litio, il cobalto il rame o l’alluminio di una batteria auto no: lo si importa una volta sola, poi resta qui, in Italia, dove verrà sfruttato nelle batterie per almeno vent’anni, poi recuperato, rilavorato e riutilizzato in altre batterie come nuovo.

Quindi nel tempo non saranno i materiali a renderci schiavi, bensì le nostre scelte, se rinunceremo ad investire nelle conoscenze e nelle nuove tecnologie. Insomma, se ci ritireremo da questa gara di conoscenza.

Infine Armaroli ci ricorda che dipendiamo dalla Cina per molto altro. Per i fertilizzanti, la siderurgia, l’elettronica. Suonare l’allarme solo quando dalla Cina arrivano le automobili è un «un po’ peloso».

