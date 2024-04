Lasciar caricare altri con la mia wall-box? No grazie

Lasciar caricare altri con le wall-box private per contrastare il caro-colonnina? Luigi spiega perché la proposta di Loris, un altro lettore, non è una buona idea.

Questi sono i conti del mio impianto e dei miei consumi

“Chi ha installato una wall-box, lo ha fatto, come me, insieme ad un impianto fotovoltaicocon accumulo ed in previsione di acquistare un’auto elettrica. Il mio impianto produce, nelle ore in cui l’insolazione è alta, circa 7-8 kW/h di picco. Nelle ore precedenti e successive la produzione si distribuisce lungo una curva di Gauss ( curva a campana) che arriva nell’arco della giornata in estate a produrre (quando non ci sono nubi), circa 40kW/h. La mia auto ha una batteria di 46kWh, la wall-box eroga un massimo di 32 A e 7,5kW/h quando non c’è consumo in casa. Cosa difficile, perché con il fotovoltaico si usano piani di cottura ad induzione, pompa di calore ed impianto acqua calda“.

Lasciar caricare altri? Non è la soluzione, per questi due motivi

“Ciò detto, tralascio facili conteggi, ma per caricare la mia auto di giorno, con basso consumo di corrente dall’esterno, impiego circa 7 ore. Al di fuori di queste, quando sono fuori oppure di notte, dovrei fidarmi di dare le chiavi di casa ad estranei per mettere a disposizione la mia wall-box. Inoltre, come ben sappiamo, quando salgono i consumi, aumenta anche il costo della rete e poi arrivano anche conguagli che sono veri salassi. Non è quindi questa la soluzione. Il costo di una ricarica dalla colonnina deve essere al massimo 2/3 volte quello di casa per compensare i costi della distribuzione come era qualche mese fa. Oggi si fa solo speculazione e le società di produzione e distribuzione di energia devono ridurre i propri utili. Cordiali saluti“. Luigi De Vecchis