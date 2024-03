Germania in calo: senza bonus EV al 12%

Germania in calo anche in febbraio nel mercato delle auto elettriche: l’azzeramento degli incentivi, deciso a fine anno, porta la quota al 12,6%.

Germania in calo dopo lo stop agli incentivi: 27mila auto vendute

Era logico attendersi che la cancellazione dei bonus avesse un brusco contraccolpo sul mercato. Mercato che resta comunque il più importante del continente, per l’elettrico, con oltre 27 mila immatricolazioni anche in febbraio.

Anche se la Francia, che invece è in continua ascesa, è sempre più vicina, a quota 25.824 in febbraio. Nello stessi mese del 2023 la quota di mercato tedesca era stata superiore al 15%, per l’esattezza 15,7%.

Nessun contraccolpo, invece, per le ibride plug-in, a cui gli incentivi erano stati già cancellati in precedenza: siamo al 6,7%, in ripresa rispetto al febbraio 2023. Bonus o no, è sempre la Tesla Model Y (prodotta vicina a Berlino) a trainare il mercato, con 5.408 immatricolazioni nel mese. Meno bene è andata l’altra auto di punta di Elon Musk, Model 3, fuori dalla top ten e solo 16° con 550 immatricolazioni.

Completano il podio, smaccatissime, la cinese MG4 (1.504 auto vendute) e e la Skoda Enyaq (1.260). Va tenuto presente che sui risultati dell’intero anno delle auto made in Cina pesa la minaccia di dazi imposti dalla UE già a partire da luglio.

Model Y, MG4, Enyaq: zero modelli di marchi tedeschi sul podio

Ancora una volta non ci sono auto dei marchi tedeschi nella top tre locale dell’elettrico, anche se va ricordato che la ceca Skoda fa parte del Gruppo Volkswagen. In casa VW ancora una volta il Suv venduto in due versioni (ID.4 e ID.5) vende meglio dell’auto che doveva rinverdire i fasti della Golf nel mercato delle emissioni zero, la ID.3. Siamo a 1.260 auto vendute contro 872.

E, fatto ancora più singolare, persino la Cupra Born, che è il clone sportivo della ID.3, vende meglio dell’originale, sfiorando le mille immatricolazioni. Colpisce il nono posto della Mercedes EQE: per un’auto che costa parte da 77 mila euro, trovare 776 clienti in un mese non è un’impresa semplice. E stupisce l’assenza dalla top 20 della Fiat 500e, auto che si è sempre venduta molto bene in Germania. Tendiamo a pensare a un semplice problema di disponibilità di prodotto.

