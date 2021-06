La vergogna del bonus ISEE, promesso e mai nato

La vergogna del bonus ISEE continua. Approvato a fine anno nella Legge di Bilancio, aspetta un provvedimento attuativo mai arrivato. E la rabbia ribolle…

La vergogna del bonus approvato ma mai reso operativo

Ci si chiede perché gli italiani non abbiano fiducia nello Stato. Ecco perché: si approvano norme, sbandierate come conquiste di civiltà, e poi le si lasciano cadere nel vuoto senza dar loro attuazione reale. E chi si era preparato a cogliere l’opportunità che la norma sembrava offrire vada a farsi fottere. In questo caso la norma (fortemente voluta dai Cinque Stelle) prevedeva un maxi-sconto del 40% per chi acquista un’auto elettrica che costi meno di 30 mila euro più IVA. A condizione che il reddito ISEE di chi compra non superi i 30 mila euro. L’idea era di consentire anche a chi non è milionario di acquistare un’auto elettrica, a prezzi vicini a quelli di una macchina a benzina. Esempio: l’elettrica meno cara in assoluto, la Dacia Spring in arrivo, passerebbe da 19.900 euro a a 11.940 euro. Oppure. la Fiat 500 Action da 26.150 a 15.690. Questo senza contare sconti o promozioni delle Case produttrici. Ecco alcuni dei messaggi di chi si sente tradito: la vergogna del bonus ISEE nelle parole dei cittadini.

La rabbia dei lettori: “Aspettiamo da sei mesi…”

“ È da 6 mesi che si parla del bonus in oggetto. A marzo è stato annunciato dal Sole24 Ore il tanto agognato decreto attuativo e ormai dopo 3 mesi non si sa ancora quando entrerà in vigore tale bonus. Vorrei sfruttarlo, non avendo un auto da rottamare e avendo (spero) i requisiti richiesti di ISEE e di auto elettrica da acquistare “ . Giuseppe Cossu

“Avete notizie riguardo il decreto? Quando entrerà in vigore?“ Luisa Ballerini “Quando sarà possibile acquistare un’auto con questa agevolazione? È da settimane che se ne parla ma non ho capito quando ci sarà il via libera“. Ercole D’arasmo