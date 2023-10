La svolta/ Batterie “finite”? Redwood le paga in contanti

Un portale per vendere batterie esauste on line Sul nuovo portale dell’azienda diretta da JB Straubel, ex dirigente di Tesla, un fornitore registrato può inserire i dati chiave delle vettura rottamata, il VIN o il codice articolo della batteria descrivendone le condizioni e sulla base di queste informazioni Redwood risponderà con una offerta in contanti. Se il venditore l’accetterà, Redwood si occuperà anche del ritiro a domicilio. Per la prima volta, in sostanza, viene riconosciuto un valore commerciale alle batterie auto esauste.

«L’introduzione del nostro portale online rappresenta un significativo passo avanti nel modo in cui i pacchi batterie a fine vita vengono gestiti su larga scala» afferma Redwood. E contribuisce a creare una catena di fornitura circolare per le batterie dei veicoli elettrici.

Come scrive Recycling Today , il portale integra sistemi di tracciamento e gestione delle batterie dei veicoli elettrici a fine vita. Lo strumento garantisce che ogni confezione venga contabilizzata, valutata adeguatamente e preparata per un riciclaggio responsabile.

Così Redwood dà valore alle BEV demolite

Redwood prevede che già nel 2024 250.000 veicoli elettrificati raggiungeranno la fine del loro ciclo di vita. Finora la rimozione delle batterie esauste delle auto rottamate rappresentava solamente un costo. In futuro diventerà un valore da realizzare all’atto della demolizione. «La nostra piattaforma emerge come una soluzione essenziale, poiché fornisce agli smantellatori gli strumenti per navigare in modo efficiente in questo panorama e prepararsi al cambiamento delle loro flotte» conclude Redwood.

Redwood Materials ha lanciato l’iniziativa sul mercato americano. Ha intenzione però di accelerare la sua crescita anche in Europa. In settembre, per esempio, ha acquisito l’azienda di riciclo di batterie agli ioni di litio Redux Recycling. L’anno scorso aveva rilevato una piccola azienda britannica. E ora ha creato un team di circa 70 persone tra ingegneri chimici, metallurgisti e scienziati dei materiali, che seguirà le attività europee dell’azienda.

La campagna d’Europa di Redwood Materials

Redwood ha fatto il suo primo ingresso in Europa lo scorso anno con un piccolo stabilimento a Bremerhaven, sulla costa tedesca del Mare del Nord. E’ attrezzato per 10.000 tonnellate di capacità di trattamento di batterie di veicoli elettrici e biciclette elettriche, sistemi di stoccaggio fissi e dispositivi di consumo come telefoni cellulari, laptop e trapani elettrici. Consentirà di trasportare, riciclare e perfezionare pacchi e batterie di veicoli elettrici provenienti da tutto il continente europeo.

In agosto Redwood ha raccolto più di 1 miliardo di dollari in un round di finanziamento, portando il suo capitale azionario totale a 2 miliardi di dollari. Altri due miliardi di dollari li riceverà come prestito dal Dipartimento dell’Energia federale come parte del piano Biden Inflaction Reduction Act (IRA) per creare una catena di fornitura per veicoli elettrici negli Stati Uniti.

La società ha inoltre annunciato l’intenzione di costruire un nuovo impianto di riciclaggio vicino a Charleston, nella Carolina del Sud, che darà occupazione a 1.500 addetti. Produrrà componenti catodici e anodici sufficienti per fornire 1 milione di veicoli elettrici all’anno.

