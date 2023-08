La ricarica HPC di Ewiva sfiora già quota mille

A sette mesi dal lancio la joint venture di Enel X Way e Volkswagen Group Ewiva conta più di 280 stazioni realizzate, per un totale di circa 950 punti di ricarica ultra-veloce. Obiettivo per il 2025: arrivare a 3.000 punti in tutto il Paese.

Sono i risultati raggiunti da Ewiva dal giorno in cui inaugurò il primo sito di ricarica “Premium” a Roma. L’obiettivo è realizzare la più estesa e capillare rete di stazioni di ricarica pubblica HPC – High Power Charging – lungo tutto il territorio nazionale.

Percorsi 58 milioni di km con l’energia green di Ewiva

Fino a luglio 2023 le ricariche effettuate dagli e-driver sulla rete Ewiva hanno evitato l’emissione di oltre 7.100.000 kg di CO 2 (equivalente ad aver piantato 394.000 alberi), 500 kg di particolato, 16.700 kg di ossidi di azoto. E hanno contribuito anche alla riduzione dell’inquinamento acustico pari alla quantità di rumore prodotta da oltre 11.200 auto a motore.

Il numero dei chilometri percorsi da chi ha ricaricato sull’infrastruttura Ewiva, pari a 58 milioni di km – 1.450 volte la circonferenza della Terra – manifesta il desiderio condiviso con gli utenti di viaggiare elettrico, preservare il più possibile l’ambiente, affidandosi a una rete ad alta efficienza con energia 100% rinnovabile.

Presto il Plug&Charge e i pagamenti con Bancomat

Molti i progetti che l’azienda sta sviluppando. Primo fra tutti, informa un comunicato, , è l’introduzione della funzionalità Plug&Charge su tutte le sue stazioni di ricarica. E’ il sistema che permette alla colonnina di dialogare direttamente con la vettura, senza necessità di autenticarsi tramite app o tessere. Ma è in corso anche il progetto sperimentale che permette di pagare la ricarica direttamente alla stazione in modalità contactless attraverso carte di debito, credito, o prepagate dei circuiti Mastercard, Visa, Vpay e Maestro, così come tramite Apple Pay e Google Pay.

Oggi sono oltre 50 provider di servizi di ricarica (“MSP”, Mobility Service Provider) interoperabili con la rete Ewiva.

«I risultati ottenuti in questa prima parte dell’anno non fanno che spronarci a perseguire i nostri obiettivi in maniera ancora più convinta» ha affermato Federico Caleno, CEO di Ewiva e Head of Country Italia di Enel X Way. «Entro il 2025 – ha aggiunto -, puntiamo all’installazione di 3.000 punti di ricarica ultra-veloci in 800 siti in Italia: un impegno costante, che condividiamo con gli Amministratori Locali che decidono di promuovere la mobilità elettrica nel proprio comune, ma anche con molteplici partner privati appartenenti a diversi settori, come GDO, Ho.Re.Ca e Retail, che supportano la visione di Ewiva e ai quali siamo riconoscenti per la collaborazione verso un futuro più sostenibile».

