La ricarica è nella ZTL, la multa anche

La ricarica è nella ZTL ed è l'unica installata a Tarquinia: se entri senza permesso ti becchi 150 euro di multa, com'è accaduto al nostro lettore.

“Vi invio copia conforme della PEC che ho inviato poco fa al Comune di Tarquinia e alla società Enel X Way, dopo aver ricevuto due multe per passaggio in ZTL della città. La cosa strana è che l’unica colonnina di ricarica della città si trova all’interno di una Zona a Traffico Limitato. Direi una cosa “discutibile”. In realtà un modo per fare rifornimento ci sarebbe: è sufficiente qualche giorno prima della bisogna, contattare il Comune di Tarquinia e procurarsi il permesso di accesso alla ZTL. Ma se non si è così lungimiranti (del resto, chi non pianifica i propri rifornimenti DI BENZINA O GASOLIO almeno una settimana prima?!), si prendono DUE multe. E si deve aggiungere al costo del rifornimento la modica cifra di 150€“. Lettera firmata.

In un Comune turistico ti aspetteresti…

Risposta. È evidente che Enel X Way può fare ben poco. Installa dove può, come tutte le società che si occupano di ricarica, e deve adattarsi a quel che decidono i Comuni. Certo, in un centro turistico come Tarquinia è abbastanza singolare la decisione di piazzare la ricarica nella zona a traffico limitato. Ma la cosa non ci stupisce: in rete girano video con assessori di Comuni, piccoli e grandi, che dicono cose strampalate sulla scelta delle location più adatte per le colonnine. Tornando alla mail del lettore, consultando le app di ricarica a Tarquinia ci vengono segnalate altre colonnine, oltre a quella di Porta Tarquinia racchiusa nella ZTL. Tra cui una nel parcheggio della Coop e una di fronte all’Eurospin. Questo almeno dice Nextcharge.