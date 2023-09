Anteprima Volkswagen ID.7: prime impressioni

Anteprima Volkswagen ID.7: non non è stato possibile scattare immagini all’interno, ma Paolo è riuscito a provarla e darci le prime impressioni. VIDEO

Anteprima Volkswagen ID.7: sistema di bordo rinnovato

Paolo ha una lunga esperienza di Volkswagen elettriche. Prima ha avuto una Golf a batterie, poi una ID.3 (con qualche problema), che ora intende sostituire con il nuovo modello (qui il video). Ecco perché aspettava con una certa curiosità la ID.7, l’auto che dovrebbe far fare a VW il salto di qualità, con una sfida diretta al leader mondiale Tesla. Una delle prime cose che colpiscono quando ci si siede nell’ID7 è il sistema di bordo, completamente rinnovato, con un’esperienza d’uso fluida e intuitiva. La pianificazione dei viaggi è stata migliorata in modo significativo, il che rende la gestione delle rotte più efficiente. Un segno promettente per quanto riguarda l’usabilità e la comodità della ID.7: le difficoltà riscontrate nei primi modelli VW sono decisamente alle spalle.

Studiata per le su lunghe distanze in autostrada

La ID.7 è dotato di una batteria con una capacità lorda di 91 kWh, quindi siamo su un utilizzo netto reale di circa 85-86 kWh. Una batteria importante, ma ciò che è particolarmente degno di nota è l’efficienza di questo veicolo. Dal punto di vista aerodinamico, la ID.7 è progettato per consumare il meno possibile, con un coefficiente di resistenza aerodinamica molto basso, circa 0,23. Il che si traduce ovviamente in un’autonomia maggiore. Siamo sui 700 km, secondo l’omologazione WLTP, con ricarica ultra-fast fino a 200 kW. Queste caratteristiche la rendono ideale per viaggi su lunghe distanze, specialmente in autostrada, con target specifico nelle flotte aziendali. È importante ricordare (Paolo lo ripete sempre) che l’autonomia non dipende solo dalla capacità della batteria, ma anche dall’efficienza del veicolo. E con un sistema di bordo rinnovato, una batteria efficiente e un’attenzione all’autonomia, l’ID.7 sembra promettere un’esperienza di guida notevole.