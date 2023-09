La ricarica democratica di Riva del Garda: Paolo Mariano (video sotto) ci guida in un’installazione a costi contenuti, tre wall-box in un parcheggio pubblico.

La ricarica democratica: costi di installazione contenuti

In occasione della Settimana Europea della Mobilità, Paolo ci ha portati nella sua cittadina sul Lago. Per un’iniziativa che può fare da esempio su come un’installazione può offrire opportunità alle imprese e un comodo servizio ai possessori di veicoli elettrici. Esercenti, ristoratori, albergatori, gestori di bar e palestre possono offrire ai propri clienti la possibilità di ricaricare mentre si fa tutt’altro. Questa è una forma di “regalo di tempo” che può influire notevolmente sulla scelta di frequentare un’attività commerciale piuttosto che un’altra. Soprattutto se viene proposta a prezzi competitivi. In questo caso punti di ricarica sono stati installati nel Parcheggio delle Terme Romane: tre wallbox prodotte da Juice Technology. Sono dotate di un cavo integrato di 5 metri, con capacità di erogare fino a 22 kW in trifase. Il costo? 1.300 euro più Iva.

Versatilità e flessibilità al servizio della ricarica elettrica

Una caratteristica di questi punti di ricarica è la flessibilità che offrono agli utenti. Possono essere facilmente integrati in una rete. Consentendo il bilanciamento dei carichi e la contabilizzazione attraverso un’app dedicata. Inoltre, le opzioni di pagamento sono varie, dalle normali tessere RFID a un’app dedicata. Fino alla modalità plug&charge, con il cavo che “riconosce“ l’auto e provvede ad autorizzare l’operazione. Con addebito automatico sul conto del cliente. Ovviamente solo nei modelli che sono abilitati a questo tipo di pagamento, per ora ancora pochi. Guardate il video di Paolo per capire perché questo tipo di ricarica a basso costo può essere un esempio per tante situazioni in Italia. Soprattutto per clienti che effettuano soste di durata medio-lunga. I