La poesia di Luca ci dice in che guai siamo

La poesia di Luca, un ragazzo 13enne di Como, per ricordarci in che guai siamo: 5 strofe intitolate “La Voce della Natura” che dicono più di tanti articoli. Un invito a riflettere su come “abbiamo marchiato a fuoco la terra”. E a renderci conto ch’è il momento di tornare in sé, di ricominciare “a vivere di vento e a far battere il cuor con le onde del mare. Luca ha letto i suoi versi durante l’evento “Eco – Logica” organizzato da Espansione TV sabato scorso nella città lombarda, suscitando un grande applauso. E così abbiamo pensato di riproporvela.

