La più brutta dell’anno? La russa Amber

La più brutta dell’anno tra le decine e decine di auto elettrica lanciate in tutto il mondo? Secondo noi è la russa Avtovor Amber, nata dal politecnico di Mosca.

La più brutta dell’anno, ma per ora è un prototipo…

Sia chiaro: la bellezza (anche nel design auto) è un fatto molto soggettivo, de gustibus… Però è anche vero che un grande come Giorgetto Giugiaro ricorda a tutti che “farle belle o farle brutte costa uguale”, le macchine. Diciamo che a noi l’aspetto di questa Avtotor Amber, auto elettrica russa basata su una piattaforma modulare, non convince proprio. Ma si sa che i gusti, in Russia, non sono gli stessi di noi italiani. E oltretutto di questi tempi, con la guerra alle porte, il look non dev’essere la prima preoccupazione. La Avtotor è conosciuta anche in Occidente perché in passato si è occupata della produzione locali di grandi marchi come BMW e Hyundai-Kia. Ma le sanzioni occidentali hanno messo fine a queste collaborazioni e ora si stanno incoraggiando le produzioni per il mercato locale. E così è stato il Politecnico di Mosca a rilevare gli impianti, proprio per creare una gamma di veicoli elettrici.

Un’intera gamma sotto l’egida del Politecnico di Mosca

Secondo il direttore del Politecnico, Vladimir Miklushevsky, la Avtotor sarà utilizzata per formare sul campo i futuri ingegneri automobilistici. Coinvolgendoli nella nascita e nella produzione di diversi tipi di veicoli, quattro dei quali sono appena stati presentati. Si tratta di un quad, di un furgone scoperto, un furgone e della Amber. Di quest’ultima non sono stati resi noti i dati tecnici, si sa solo che la pre-produzione inizierà nel 2024, per poi arrivare alla produzione di massa l’anno seguente. Il sito francese Automobile Propre, che l’ha scoperta, parla di “aspetto stravagante”. Suggerendo che il modello in vendita dovrebbe cambiare rispetto a questo primo prototipo. In effetti così com’è…