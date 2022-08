La piccola 500e domina ancora la grande Germania: anche in luglio la citycar Fiat è stata l’elettrica più venduta, con netto distacco su Tesla e sui modelli tedeschi.

La piccola 500e batte ancora le tedesche a domicilio

In un mercato complessivo ancora in crisi, le vendite di veicoli elettrici sono aumentate del 13%sul luglio 2021, 28.815 immatricolazioni. Siamo al 14% di quota, controil misero 3,3% dell’Italia. Sembra già tramontata, invece, la stella delle ibride plug-in, in calo del 21% a 23.712 immatricolazioni. In tutto le auto con la spina, tra elettriche e plug-in, valgono un quarto del mercato, il 25%, ma gli analisti sono convinti che possano arrivare al 30% entro fine anno. Ancora una volta i clienti hanno premiato la 500e, che con 2.170 auto vendute ha distanziato gli altri due modelli finiti sul podio, la Volkswagen ID.4 (1.440 immatricolazioni) e la Opel Corsa-e (1.406). A seguire altri tre modelli tedeschi, la Volkswagen ID.3 (1.383), la VW e-Up (1.297) e la BMW i3 (1.271). Completano la top ten la Ioniq 5 (1.233), l’Audi Q4 e-tron (1.193), la Dacia Spring (1.185) e la Opel Mokka (1.173).

Il Cinquino comanda anche nel cumulato 2022. E la BMW i3…

Solo l’exploit di un mese quello della 500e? Decisamente no: la citycar made in Torino è nettamente davanti a tutte anche nel cumulato dei primi 7 mesi del 2022, con 13.448 auto vendute. La Tesla Model 3 insegue con circa 2.500 consegne in meno, a quota 10.948, seguita dalla Hyundai Kona EV (8.744). In quarta e quinta posizione l’altra Tesla, il Model Y (8.493) e la Opel Corsa-e (7.937). Per trovare una Volkswagen bisogna risalire al sesto posto della ID.4 (7.937), al settimo della ID.3 (7.467) e all’ottavo della e-Up (6.781). Resiste nella top ten, al nono posto, la BMW i3, nonostante che la Casa di Moanco già da luglio l’abbia messa fuori produzione. Una mossa che, secondo alcuni analisti, poteva essere rinviata, visto l’interesse che continua a circondare la prima elettrica del marchio bavarese.